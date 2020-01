Grigor Dimitrov et Matteo Berrettini stupéfaits au deuxième tour de l’Open d’Australie 2020

Le Jour 3 de l’Open d’Australie 2020 a déjà connu quelques bouleversements dans la section masculine lors de la session de jour. Dans l’un des plus gros bouleversements de la journée, Tennys Sandgren a stupéfait Matteo Berrettini, le n ° 8 mondial, en cinq sets passionnants. En outre, l’ancien n ° 3 mondial et demi-finaliste Grigor Dimitrov a subi une défaite choc contre Tommy Paul non classé au deuxième tour.

Tommy Paul a battu Grigor Dimitrov en cinq sets

N ° 80 mondial Tommy Paul a survécu à Grigor Dimitrov 6-4, 7-6 (8-6), 3-6, 6-7 (3-7), 7-6 (10-3) en 4 heures et 20 minutes. Avec cette victoire, Paul prolonge sa meilleure performance lors d’un tournoi du Grand Chelem, atteignant le troisième tour.

Étirement complet ☑️ @ GrigorDimitrov | # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/0TdpsnG2WK

– #AusOpen (@AustralianOpen) 22 janvier 2020

Jouant le tableau principal de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière, Paul a résisté à 21 as et 68 vainqueurs de Dimitrov. Cependant, le joueur de 22 ans a également forcé son numéro 18 mondial à commettre 60 fautes directes en cinq sets pour remporter le match.

Sandgren Ousts huitième tête de série Berrettini dans un marathon cinq sets

Un Matteo Berrettini semé d’erreurs a été survécu par Tennys Sandgren dans un cinq-setter angoissant 7-6 (9-7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5 en 3 heures et 27 minutes sur Mercredi.

L’homme élu meilleur joueur de l’année aux ATP Awards 2019 a remporté sa première victoire à Melbourne au premier tour. Cependant, avec cette défaite, il devient le premier joueur du Top 10 du classement ATP à se faire éliminer de l’Open d’Australie 2020.

Berrettini avait l’air solide au début du match, ne faisant face à aucun point d’arrêt dans le premier set. Cependant, l’Américain a changé de vitesse dans le bris d’égalité du premier set en enregistrant un point de consigne et en saisissant le premier set.

Le joueur de 28 ans s’est cassé une fois pour obtenir une avance de 2 sets sur l’Italien. Cependant, Berrettini a bien réagi et a égalisé le match, remportant les deux sets suivants et portant le match au décideur. Dans le set final, Sandgren a battu Berrettini à 5-5 avant de servir le set 7-5 et enregistrer la quatrième victoire dans le Top 10 de sa carrière.

Qui a vu ça venir? 😯 @ TennysSandgren | # AusOpenpic.twitter.com / VsosFbuWqM

– ATP Tour (@atptour) 22 janvier 2020

ALERTE UPSET. 🚨

L’Américain @TennysSandgren décroche Matteo Berrettini, n ° 8 mondial, après 5 sets de vrai grain.

Voir également

7-6 (7), 6-4, 4-6, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/4MkrghGVaN

– Tennis Channel (@TennisChannel) 22 janvier 2020

Marin Cilic bat Paire dans un jeu de cinq sensations fortes

Le finaliste Marin Cilic 2018 a envoyé les 21 têtes de série Benoit Paire 6-2, 6-7 (6-8), 3-6, 6-1, 7-6 (10-3) en prenant 3 heures et 37 minutes pour obtenir le travail fait. Avec cette victoire, Cilic a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie pour la troisième année consécutive.

Le Croate a résisté 30 as aux Français en cinq sets pour prendre le dessus sur son adversaire. Alors que Paire a touché un total de 63 gagnants, Cilic a réussi à atteindre 59 gagnants. Cependant, Paire a également commis 51 fautes directes contre 38 de Cilic. Le Français a également réussi 10 doubles fautes et a pris du retard sur ses deuxièmes services, remportant seulement 37% des points de deuxième service.

MARIN CILIC! QUE HOMEM. ♥ (🎥: Eurosport) pic.twitter.com/xQrZ9g8h3b

– Aliny Calejon (@alcalejon) 22 janvier 2020