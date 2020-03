Grigor Dimitrov fait un don et souhaite suivre un cours en ligne à l’Université Harvard

La star du tennis bulgare Grigor Dimitrov a montré dans ces épreuves qu’il n’a pas oublié d’où il vient. Dimitrov, né à Haskovo, a aidé l’hôpital de son lieu de naissance avec un don. Comme la pandémie de coronavirus reste un énorme problème dans le monde, le Bulgare a utilisé sa position pour aider Haskovo – qui compte une population d’un peu plus de 184 000 habitants.

Il y a trois semaines, l’Indian Wells Masters a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Il est devenu le principal événement sportif américain à être annulé en raison du coronavirus. Quelques jours plus tard, le Miami Masters a également été annulé et l’ATP a initialement suspendu le Tour pendant six semaines.

Après l’annulation des tournois Masters à Indian Wells et Miami, la plupart des joueurs ont quitté les États-Unis et sont rentrés dans leur pays. Mais le numéro 19 mondial Dimitrov n’a pas voulu retourner en Europe et est resté en Californie.

La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais même maintenant, on ne croit pas beaucoup que la saison reprendra en effet début juin, car la plupart des joueurs s’attendent à ce que la saison sur gazon soit également annulée.

Cependant, Dimitrov reste prêt car il est sur le terrain d’entraînement presque tous les jours. L’ancien numéro 3 mondial Dimitrov veut également profiter de cette pause pour saisir un tribunal en ligne de l’Université de Harvard.

Grigor a confirmé qu’il avait fait un don à l’hôpital local de Haskovo.

Lui et son entraîneur se sentent bien en Californie, s’entraînent sur le terrain presque tous les jours et ont l’intention de suivre un cours en ligne à l’Université de Harvard («J’ai toujours voulu la Harvard Business School»). pic.twitter.com/tJw7UgB8uc – Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) 26 mars 2020