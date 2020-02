Grigor Dimitrov: “Les derniers mois ont été très durs pour moi”

Chaque fois que nous parlons Grigor Dimitrov en tant qu’adversaire, on ne sait jamais à quoi s’attendre du Bulgare, capable d’atteindre des sommets de jeu très élevés et d’autres un peu plus bas. Après avoir remporté seulement deux victoires cette saison jusqu’à ce qu’il atteigne Acapulco, au Mexique, il semble avoir trouvé l’inspiration après deux grandes victoires contre Mannarino et Wawrinka, en particulier cette dernière, où il a arrêté une séquence de cinq défaites consécutives contre Stan. En demi-finale du tournoi, il affrontera Rafa Nadal, qui n’a pu gagner qu’une seule fois en treize duels.

A propos de son match contre Wawrinka. “Nous avons tous deux donné à 100% de nous-mêmes. Aujourd’hui, c’était une réunion de nombreux nerfs. J’ai pu exécuter mes coups de poing de la bonne manière et j’ai bien joué quand j’aurais dû le faire. Chaque fois que je joue contre Stan, c’est une bataille mentale. J’avais déjà perdu cinq derniers matchs contre lui, mais ces défaites m’ont inspiré. Je voulais gagner aujourd’hui. “

Son prochain rival, Rafa. “Il est le favori, bien sûr. Nous avons joué de nombreuses fois auparavant et j’ai perdu des matchs très durs contre lui. L’un des plus grands défis de ce sport n’est pas seulement le rival mais aussi de se surmonter.”

Une période assez difficile s’est écoulée. “Les derniers mois ont été très durs pour moi. Après ce que j’ai vécu, je me sens déjà heureux de jouer au tennis. Je ne prends rien pour acquis et gagne ces deux derniers matchs, surtout hier, où j’ai sauvé quelques de points de match … Je ne prends pas les choses à la légère. Je sais que si je peux faire les choses comme je sais, qui sait ce que je peux réaliser. Je ne suis toujours pas satisfait et je suis toujours concentré sur les choses que je dois faire et travailler “

Sentiments de jouer à Acapulco, tournoi qui a déjà gagné. “Chaque fois que je viens ici, tout m’est très familier, non seulement la piste mais aussi l’atmosphère. Je vais à la plage tous les jours et je mange des tacos le soir. J’ai beaucoup mangé ces derniers jours (rires) et je dors très bien. J’adore tout ce qui entoure ce tournoi. Je me sens très rajeuni après des semaines comme ça sur le circuit. “

