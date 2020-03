Grigor Dimitrov prévoit de décrocher un diplôme de la “Harvard Business School” lors d’une épidémie de coronavirus

Alors que le monde continue de lutter contre le nouveau coronavirus, un nombre croissant d’athlètes se mobilisent pour donner de l’argent et aider pendant la crise. L’ancien numéro 3 mondial Grigor Dimitrov devient la dernière star du sport à intensifier ses activités de sensibilisation et de secours pour les personnes touchées par la maladie. De plus, comment Dimitrov prévoit-il de passer son temps en auto-quarantaine? Il donne une mise à jour.

Il y a 245 cas confirmés de coronavirus en Bulgarie. En outre, trois décès ont été signalés liés à la maladie ainsi que trois guérisons. Le pays est déjà en état d’urgence face à la pandémie de COVID-19 depuis le 13 mars. Par conséquent, Dimitrov est intervenu pour aider les travailleurs médicaux et les hôpitaux à lutter contre la pandémie mondiale.

Grigor Dimitrov fait un don généreux au milieu de la pandémie de coronavirus

Le Bulgare a révélé qu’il avait fait don de respirateurs à l’hôpital de Haskovo en Bulgarie lors de l’émission Nikolaos Tsitridis à bTV News. Dimitrov a également expliqué que «l’unification fait la force» et que tout le monde devrait être cohésif en temps de crise.

«Il n’y a pas de tennis pour le moment, mais nous nous avons. Nous avons un grand cœur et nous continuons d’avancer. Ce temps passera. Aimons simplement les gens qui nous entourent et soutenons-nous les uns les autres. Nous sommes une nation forte », a déclaré Dimitrov.

Comment Dimitrov passe son temps en quarantaine?

Il a également révélé où la quarantaine l’a emmené et comment il s’entraîne pendant la pandémie. La seule chose qui rend le joueur de 28 ans positif, c’est qu’il y aura des tournois. Bien qu’il ne sache pas quand la tournée reprendra, il essaie simplement d’être positif en ces temps difficiles.

«Il est plus important de se protéger, d’être positif, ce qui n’est vraiment pas facile. Nous sommes habitués à un mode de vie différent, qui nous fait en ce moment apprendre quelque chose de complètement différent sur nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Dimitrov est actuellement mis en quarantaine en Californie. Par la suite, il souhaite rencontrer ses proches et simplement passer du temps avec eux. Il devra peut-être rester aux États-Unis pendant deux mois, après quoi il rentrera chez lui. En outre, il a l’intention de suivre un cours en ligne à l’Université de Harvard et d’obtenir un diplôme du prestigieux institut. «J’ai toujours voulu la Harvard Business School», a révélé Dimitrov.

«Pour le moment, c’est juste moi et mon entraîneur. Il n’y a pas de fans pour prendre soin de moi. Je serai de retour en Europe juste après l’état d’urgence, peut-être en Bulgarie », a-t-il conclu.

Nous devons tous nous inspirer de Dimitrov et rester chez nous afin de contrôler la situation. Nous devons tous suivre les protocoles afin de combattre le COVID-19 et donc de calmer la maladie du monde.

