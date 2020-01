Grigor Dimitrov recrute pour l’Open de Sofia en septembre

La cinquième édition de l’ATP 250 Sofia Open se déroulera du 27 septembre au 4 octobre, changeant de lieu dans le calendrier après les quatre premiers qui se sont tenus en février. Les organisateurs ont confirmé le nom le plus souhaité en tant que premier participant, avec le numéro mondial.

19 Grigor Dimitrov signe pour jouer à Sofia pour la deuxième fois, après le titre qu’il a remporté en 2017. Grigor a mené la Bulgarie vers deux victoires à la Coupe ATP, se préparant pour le premier Major de la saison à Melbourne et espérant une autre course profonde, tout comme à l’US Open de septembre où il a atteint la demi-finale.

Après Monte-Carlo 2018, Grigor a complètement perdu le terrain, aux prises avec des problèmes de forme et de blessures et éprouvant des difficultés à rivaliser avec les 20 meilleurs rivaux, ou ceux qui étaient classés bien inférieurs à ce groupe. Incapable de défendre son titre de finale de l’ATP à partir de 2017, Grigor a quand même réussi à terminer dans le top 20 avant plus de hauts et de bas en 2019, aux prises avec une blessure à l’épaule et remportant seulement 12 matchs avant l’US Open.

À New York, Dimitrov était enfin de retour à son meilleur niveau, utilisant un match nul favorable dans les premiers tours et battant Roger Federer dans un quart de finale passionnant pour entrer dans les quatre derniers, arrêté par Daniil Medvedev avant le choc du titre et gagner suffisamment de points pour atteindre positions de haut rang à nouveau.

Un autre résultat notable pour le Bulgare est venu au Masters de Paris, avançant en demi-finale pour assurer une autre année dans le top 20 et fixer des objectifs encore plus élevés en 2020. Lors de sa seule visite précédente à Sofia, Grigor a battu Jerzy Janowicz, Viktor Troicki, Nikoloz Basilashvili et David Goffin lèveront le trophée devant la foule locale, espérant plus de la même chose dans huit mois et demi.

“Je suis excité et ravi de jouer à l’Open de Sofia cette année. Les souvenirs que j’ai de 2017 sont inoubliables. Le soutien de tous les fans était tout simplement incroyable. J’ai hâte de voir tout le monde à Arena Armeec en septembre 2020”, Grigor Dit Dimitrov.