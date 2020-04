Grigor Dimitrov rejoint Venus Williams pour une séance d’entraînement sur Instagram Live

Grigor Dimitrov, championne des finales Nitto ATP 2017, a rejoint mardi l’ancienne Venus Williams, n ° 1 mondiale, pour une séance d’entraînement spéciale sur Instagram. Les champions de tennis ont fait plusieurs exercices que les fans pouvaient suivre de chez eux pendant leur entraînement – y compris des cordes à sauter et des exercices de jeu de jambes.

Les deux hommes ont également parlé de la vie pendant l’arrêt du tennis et Dimitrov a déclaré qu’il manquait de jouer au tennis pendant la période de quarantaine. Dimitrov a commenté: «La vie sur la côte ouest est plutôt bonne. Tirer le meilleur parti de la situation.

Profiter des premiers matins et un peu d’entraînement aussi. [I miss it] beaucoup. Je sais que ce n’est pas facile. Cela fait plusieurs jours que vous êtes loin du tribunal. Tu veux juste marcher dessus [to a court] et essayez des choses sur lesquelles vous avez travaillé.

Mais à la fin de la journée, vous devez en tirer le meilleur parti et essayer de vous concentrer sur toute la positivité. Nous sommes tous dans le même bateau et je pense que cela va simplement nous rendre plus forts et voir les choses un peu différemment.

Je pense que cela met tout en perspective à partir de maintenant. J’ai fait beaucoup de runs ces derniers temps, pour être honnête, chaque fois que nous sortons. Faire beaucoup d’exercices de prévention des épaules. Travailler sur de petits exercices spécifiques que j’aime garder mes pieds activés.

Juste de petits détails que nous négligeons souvent, surtout lorsque nous sommes en compétition pendant toutes les semaines. Il est maintenant temps que vous puissiez vraiment insister sur ces choses. Nous avons quelques exercices à montrer aux fans. Je suis sûr que nous allons faire quelque chose de bien ».

Venus a également interrogé Dimitrov sur les deux matchs de double mixte auxquels le Bulgare a répondu. «Oh super, merci. Nous devrions certainement le faire. Je serais heureux et excité de le faire à coup sûr. J’ai joué plusieurs fois je pense et pour une raison quelconque, j’ai du mal à frapper la fille ».

Williams a répondu: “Nous n’allons pas jouer si vous n’allez pas jouer à fond.” Et pour le plus grand plaisir des fans de Dimitrov, Williams a également interrogé le Bulgare sur ses six packs. «Pouvez-vous nous montrer l’échantillon et le type de résultat auquel nous nous attendions? Nous parlions des résultats corporels ».

Alors que Dimitrov hésitait initialement à dire qu’il n’était pas en forme, il a ensuite montré ses abdos aux fans lors de la session en direct d’Insta à laquelle Williams a hué et a répondu: “Vous êtes en grande forme, je ne peux pas montrer mon pack de six abs puisque je n’en ai pas ».

Grigor vient-il de flasher son pack de six sur Vénus I- pic.twitter.com/KRJxtBLeIh – Bastien Fachan (@BastienFachan) 7 avril 2020