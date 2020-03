Grigor Dimitrov se joint à la bataille contre le coronavirus

Il est temps d’évaluer ce qui se passe sur la scène du tennis. Le bulgare Grigor Dimitrov Au cours de la dernière saison, il semblait avoir regagné la confiance qu’il était si impatient de retrouver, réalisant, entre autres, d’excellents résultats dans les tournois majeurs. Le joueur né à Haskovo a connu de très mauvais moments ces dernières années, mais peu à peu et basé sur le travail et l’effort, il montre des signes de reprise de confiance. Quand il a semblé que cette bonne dynamique avait été réalisée, le coronavirus est arrivé qui a forcé le monde entier du tennis à s’arrêter.

La joueuse de tennis bulgare avoue ne pas être rentrée en Europe: “Je suis actuellement en Californie. Depuis que nous avons appris que le monde entier combattait pratiquement le coronavirus, j’ai décidé de ne pas voyager et de rester ici jusqu’à ce que la situation redevienne normale. Je pense que j’ai pris la bonne décision. Ici dans En Californie, la situation est différente de l’Europe et de New York, où les cas de cette maladie augmentent. Nous devons juste rester à la maison et avoir une bonne hygiène des mains “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par Tennis Kafe.

Grigor Dimitrov fera don d’une bonne somme d’argent pour des fournitures médicales à l’hôpital de Haskovo: “J’espère que ces appareils et fournitures médicales arriveront dans les prochains jours. Tout ce que je peux dire, c’est que je veux que cela soit réparé le plus rapidement possible et sans conséquences supplémentaires. Beaucoup de gens meurent et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider et surmonter cette situation délicate pour tout le monde. “

Il rêve que le tennis revienne le plus rapidement possible: “Ce sont des situations très compliquées, car le tennis est ma vie. Nous sommes habitués à ce stade de la saison à jouer de nombreux tournois importants, et rester à la maison dans cette situation est quelque chose de nouveau. Je suis en contact avec de nombreux joueurs de tennis sur le circuit en train de parler des dernières nouvelles. Je m’envoie aussi beaucoup de messages à tous mes amis qui sont en Bulgarie. Nous avons parié pour voir qui mettra fin à la détention avec la plus grande barbe. J’espère que je pourrai gagner “, a déclaré Dimitrov en riant.

Situation du tennis en ce moment: “En ce moment, le tennis est secondaire. Les superviseurs de l’ATP travaillent tous les jours pour savoir quoi faire avec tout ce qui se passe. De nombreux tournois ont été annulés et il y a des joueurs de tennis qui n’obtiennent pas d’avantages s’ils ne jouent pas. Nous sommes dans un moment très délicat, mais je pense que nous serons en mesure de parvenir à un accord. Je pense que de nombreuses organisations, fédérations et joueurs devraient se mettre d’accord sur quelque chose en particulier. Ce qui a été dit, tout cela est secondaire. En ce moment, l’important est d’être en bonne santé “, a conclu le Joueur bulgare qui a également avoué que pendant la quarantaine, il étudierait certains cours à l’Université de Harvard en mode en ligne.

