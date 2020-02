Grigor Dimitrov surpasse Stan Wawrinka pour atteindre les demi-finales de l’Open mexicain 2020

La septième tête de série, Grigor Dimitrov, a poursuivi sa course à l’Open du Mexique 2020, battant la tête de série no 3 Stan Wawrinka 6-4, 6-4 jeudi pour sa deuxième demi-finale à Acapulco. Avec cette victoire, Dimitrov s’est amélioré à 11-2 lors de cette épreuve et a également maintenu ses espoirs de remporter son deuxième titre à Acapulco Open.

Grigor Dimitrov s’est cassé deux fois pour remporter le premier set

Dimitrov a pris un bon départ dans le match alors qu’il courait vers une avance de 3-1 avec une pause. Cependant, Wawrinka a neutralisé l’avance en retrouvant son range, brisant Dimitrov 3-3. La star bulgare a riposté lors du match suivant avant de marquer un point de rupture pour tenir un match de service nerveux à 5-3. Il a ensuite servi le set 6-4 en seulement 45 minutes.

Alors que Stan Wawrinka a touché 10 gagnants dans le premier set, Dimitrov a réussi à frapper 6 gagnants. D’un autre côté, le joueur de 34 ans a commis 16 fautes directes contre les 8 de Grigor.

Dimitrov scelle le match avec une victoire en deux sets

Les deux joueurs restent même jusqu’au 5ème match du deuxième set lorsque Wawrinka a perdu sa concentration et Dimitrov a cassé son service à l’amour pour la troisième fois du match. Le Bulgare utilisé parfaitement placé en premier sert à mettre en place ses coups de fond et prendre le contrôle des rallyes.

Il a sauvé un point de rupture dans son prochain match de service et a également couru à une avance de 40-0, visant à obtenir une avance de deux bris dans l’ensemble. Cependant, le triple champion du Grand Chelem a refusé de s’éloigner tranquillement car il a refusé à son adversaire les trois points de rupture et a maintenu son service pour rester dans le match à 3-4. Le septième tête de série, cependant, n’a pas perdu son chemin alors qu’il a servi le match après 1 heure et 25 minutes, remportant le deuxième set 6-4.

Le joueur de 28 ans a réduit sa série en tête-à-tête avec Wawrinka à 7-5. Il s’agit également de sa première victoire sur la star suisse après les cinq dernières rencontres entre eux. Il attend le vainqueur de la tête de série Rafael Nadal et Soonwoo Kwon.

