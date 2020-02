Guido Pella annonce qu’il souffre du névrome de Morton

Problème pour Guido Pella. Après une tournée très discrète au cours du mois de février (huitièmes de finale à Cordoue, quarts de finale à Buenos Aires, premier tour à Rio), l’Argentin s’est rendu sur les réseaux sociaux pour raconter la réalité de son présent.

“Pendant un mois, je me suis battu contre mon physique aussi peu de fois dans ma carrière. On m’a recommandé d’arrêter mais je n’ai pas écouté parce que je voulais vraiment jouer à la maison. À Cordoue, je me suis détendu oblique à droite; Puis, après quatre jours sans entraînement, j’ai décidé de jouer à Buenos Aires et à Rio. Après deux infiltrations au pied au cours de ces 10 jours pour une Névrome de Morton, J’ai décidé d’écouter mon corps et je ne reviendrai qu’à 100% », a avoué celui de Bahía Blanca. Dès son absence à Santiago est désormais officielle. J’espère vous voir le plus tôt possible par le tribunal.

