Guido Pella: “Mon travail est beau, mais ce monde n’est pas réel”

Depuis qu’il a remporté son premier titre professionnel à Sao Paulo 2019, le chiffre de Guido Pella Il est devenu l’un des vêtements pour hommes les plus spéciaux. Un joueur intéressant à regarder mais encore plus intéressant à écouter, car c’est une occasion rare qui ne laisse pas un titre plein de réalité et de réflexion. Dans son dernier entretien avec Page 12, quelques heures avant d’affronter ses débuts ATP 250 de Cordoue, l’actuel numéro 22 mondial est sincère au meilleur moment de sa carrière, en termes de nombre et de maturité.

Aujourd’hui, ils le voient près du top20, avec des titres aux fenêtres et de l’argent dans sa poche, mais son histoire n’a pas toujours été rose. À l’époque, il est venu accrocher la raquette à la recherche d’un bonheur qui n’était pas sur le terrain, mais finalement la passion pour le sport l’a fait revenir. Revenez pour montrer que vous aviez suffisamment de talent non seulement pour concourir, mais pour vivre de cela. Maintenant, après avoir surmonté les plus compliqués, Guido peut enfin profiter du présent.

“Les objectifs sont les mêmes que toujours: s’améliorer et retrouver le record que j’avais l’an dernier”, a expliqué la Bahía Blanca. “Maintenant, j’ai un mois difficile à venir pour le nombre de points que je défends, mais je veux profiter de cette tournée car j’aime jouer et gagner des matchs à domicile. C’est toujours un plaisir de rentrer chez moi, mais je fais moins que je ne le souhaiterais. J’essaie aussi de voyager avec ma copine ou en famille, ces moments sont ceux que vous appréciez, car les visites sont longues et il faut faire de son mieux, c’est ce qui nous nourrit », résume la jeune femme de 29 ans.

Cette stabilité qu’il a acquise au cours des dernières saisons l’a amené à s’habiller en champion à Sao Paulo, à mettre les pieds dans le top20 mondial, à atteindre les quarts de finale de Wimbledon ou à devenir l’un des fixes de l’équipe argentine de Coupe Davis. Aussi de Coupe ATP, où il a commencé ce cours en faisant des quarts de finale avec le reste de l’équipe. Deux semaines plus tard, Pella a signé un troisième tour dans la Open d’Australie, son meilleur résultat dans le premier Grand Chelem du calendrier. Autant de bonnes nouvelles pour un homme qui affronte désormais le Golden Tour avec tranquillité et émotion en même temps ayant appris à s’amuser sur la piste.

«En ce moment, j’essaie de profiter davantage, même si à plusieurs reprises je lutte contre tout ce qui est le tennis. Mais j’essaye de m’amuser. Je suis dans une position qui me permet de participer à tous les tournois et de concourir contre les meilleurs, ça me fait plaisir. J’essaie de jouir en sachant que le jour de mon retour à la maison, je suis un de plus et je fais les choses qu’une personne normale fait. Mon travail est sympa mais vous vivez dans un monde qui n’est pas réel. Vous irez bien tant que vous le saurez et gardez les pieds sur terre », assure-t-il.

Cette évolution quasi extrasensorielle n’aurait pas été possible sans l’aide de sa famille, de son partenaire, de ses amis, mais aussi d’autres agents qui se sont joints ces dernières années. Par exemple, la figure d’un psychologue. «Plusieurs fois, je sens que j’ai peu d’air dans ma tête, que je ne peux pas penser, que j’ai peu de patience, et ce que le psychologue fait est de m’écouter et de me dire ce qu’elle pense être le mieux pour décompresser cette situation. Ici, il n’y a pas de magie, rien n’est magique, il faut travailler dur, rester en bonne santé physique et aussi téléchargé que possible mentalement », explique-t-il avant de mesurer Corentin Moutet au deuxième tour de Cordoue.

