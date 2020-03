Guillermo Canas met fin à la merveilleuse séquence de Roger Federer à Indian Wells

Comme toujours depuis 1990, le premier tournoi Masters 1000 de la saison 2007 à Indian Wells a réuni les meilleurs joueurs du monde, avec Roger Federer comme favori pour remporter le quatrième titre consécutif dans le désert. Sa séquence de victoires à Indian Wells a commencé en 2004 et a été la figure dominante du tennis masculin depuis lors, en particulier sur les courts en dur.

À l’été 2006, Federer a remporté les titres de Wimbledon et des Masters du Canada avant qu’Andy Murray ne le batte au deuxième tour de Cincinnati, la cinquième et dernière défaite qu’il ait subie cette année-là! Le Suisse a remporté cinq titres à la fin de la saison, dont l’US Open et la Masters Cup, sans que personne ne l’arrête également au début de 2007, dominant à l’Open d’Australie et à Dubaï pour décrocher sept couronnes consécutives et remporter une carrière. -haute 41 matchs d’affilée!

Le Suisse était libre au premier tour à Indian Wells et a affronté un chanceux perdant Guillermo Canas dans le deuxième, l’Argentin battant le numéro un mondial. 1 7-5, 6-2 en une heure et 45 minutes pour livrer la première défaite de Federer depuis août de l’année dernière!

C’était leur troisième rencontre et la deuxième victoire de Canas qui a également renversé Roger au Canada Masters il y a cinq ans, avec le seul triomphe de Federer qui est venu ici à Indian Wells en demi-finale de 2005. Canas a défendu le deuxième service plus efficacement et surclassé Roger de la ligne de fond pour marquer l’un des résultats les plus choquants de la saison, sauvant deux des trois points de rupture qu’il a rencontrés et volant le service de Federer quatre fois sur sept occasions.

L’Argentin a bien dompté ses tirs tandis que Roger a pulvérisé trop d’erreurs, incapable de trouver le rythme et d’imposer les coups qui lui auraient donné le dessus dans les échanges. La première interruption de service est survenue lors du cinquième match après une erreur forcée de Roger, bien qu’il l’ait retiré dans le match suivant après avoir volé le service de Canas avec amour pour égaliser le score à 3-3.

Les choses auraient pu être différentes si Roger avait réussi à convertir un point de consigne au retour dans le dixième match, réussissant un coup droit facile à rater une grande chance et perdant un autre point de consigne quelques minutes plus tard avant que Guillermo ne tienne enfin la tête après une erreur de revers de son rival.

Federer a gaspillé un point de match à 5-5 avec une autre erreur de coup droit, se cassant lorsque son revers a trouvé le filet trois points plus tard pour envoyer Canas 6-5 devant. L’Argentin a clôturé le match avec un coup droit au bout de 56 minutes et Roger a reçu un traitement médical au pied droit dans la pause entre les sets.

Porté par l’élan recueilli lors du premier match, Guillermo a battu Federer lors du troisième match du deuxième set et s’est maintenu après quelques égalités dans le sixième match pour prendre une avance de 4-2. Un vainqueur du coup droit dans le septième match a scellé l’accord pour l’Argentin alors qu’il éloignait Federer de deux pauses, avec une chance de sceller l’accord sur son service dans le match qui a suivi.

Canas a tenu bon et a franchi la ligne d’arrivée avec une erreur forcée de Roger, marquant la plus grande victoire de sa carrière après avoir purgé une interdiction de dopage de 15 mois. Deux semaines plus tard, il battrait à nouveau Federer à Miami, le Suisse n’ayant pas atteint la finale des tournois ATP consécutifs pour la première fois depuis l’été 2004.