Guillermo Cañas, un “méchant” inattendu pour Federer

Rien n’est pour toujours. Nous utilisons généralement cette phrase dans de nombreuses situations de la vie et la vérité est qu’elle se réalise toujours. Il se produit également dans les sports. Chaque match que vous perdez signifie être plus proche de cette victoire tant attendue. Chaque victoire que vous ajoutez vous rapproche dangereusement d’un trébuchement douloureux. Bien que ce dernier fut un moment où nous en sommes venus à le remettre en question. Roger Federer, maître et maître du circuit ATP durant la saison 2007, a atterri en mars Puits indiens avec un énorme 41 victoires consécutives derrière lui. Impossible de le voir échouer, du moins jusqu’à ce que la tournée d’argile arrive, tel était le scénario attendu. En Californie, cependant, il ne passerait pas le premier tour. La prophétie s’est à nouveau réalisée, le héros se révélant être humain et un méchant inattendu occupant la scène. Ce «méchant» viendrait de Buenos Aires et se ferait appeler Guillermo Cañas.

Avant de continuer, faisons un peu de contexte de la photographie. Nous avons affronté le meilleur Federer de tous les temps, le Suisse à son meilleur, un joueur de tennis qui a puni ses rivaux sans pitié et qui n’a vacillé que lorsque la terre battue a fait son chemin dans le calendrier. Au contraire, lorsque Nadal est apparu de l’autre côté du filet. C’était en mars et le Suisse a eu du mal à se souvenir de ce qu’il ressent après une défaite, car lors de la saison 2006, il n’a abandonné que cinq engagements (92-5). Il a perdu quatre fois contre Rafa (Dubaï, Monte-Carlo, Rome, Roland Garros) et une fois contre Andy Murray (Cincinnati). Il a disputé 17 tournois et atteint la finale dans 16 d’entre eux. Seul celui de Cincinnati lui a échappé, justement, le dernier revers avant de commencer à écrire une séquence légendaire.

La défaite contre les Britanniques déclenche la tempête. Champion de l’US Open, Tokyo, Madrid, Bâle, la Masters Cup [vacaciones] Open d’Australie et Dubaï. En tout, sept titres consécutifs, une séquence de 41-0 ce qui le rapproche du record de 46 victoires consécutives pour Guillermo Vilas. Curieux paradoxe que ça allait être un autre Argentin, un autre Guillermo, celui qui a bloqué ce doux rêve avec une griffe. En 1h45min le Buenosairien lancerait tout le château de Roger (7-5, 6-2), provoquant à Indian Wells le premier échec du Suisse au cours des sept derniers mois. Il fallait retourner dans un autre Cincinnati, l’année 2004, pour voir le joueur bâlois quitter un tournoi sans remporter de victoire.

«Cañas a très bien joué, un deuxième set parfait. Je n’étais pas très bien aujourd’hui et j’ai perdu plusieurs occasions, en particulier le point de consigne que j’avais dans le premier set. Cela devait arriver tôt ou tard»Federer a répondu lors d’une conférence de presse avec un ton plus sérieux que la normale. «C’est vous, les journalistes, qui vous souciez des records. La vérité est que je pense à un match à la fois, je m’inquiète quand je dois affronter un perdant chanceux au premier tour “, a ajouté le Suisse avec un peu d’opportunisme. Et c’est que Cañas était entré dans le tableau final d’Indan Wells en tant que perdant chanceux, après avoir chuté il y a quelques jours lors du dernier tour de la phase précédente contre Alexander Waske. Mais l’histoire de l’Argentine a gardé beaucoup plus de nuances à cette époque.

Il y a quelques mois, alors que Roger a levé son troisième US Open consécutif, Cañas est revenu sur le circuit après suspension de quinze mois pour avoir été contrôlé positif à un contrôle antidopage. Un ITF 25K à Belem (septembre 2006) a été son premier arrêt, d’où il est parti avec le titre dans les bras. L’Argentin ne voulait pas reprendre le rythme de la compétition, ce qu’il allait confirmer lors de son troisième test de l’année 2007. En Costa do SauipeWilly a remporté le septième trophée individuel de sa carrière en battant Juan Carlos Ferrero en finale. Il ne savait pas, mais ce serait la dernière blessure qui ajouterait à ses fenêtres. Il ne savait pas non plus à quoi il s’attendait un mois plus tard, en Californie, où sa victoire contre Federer lui donnerait autant ou plus de concentration que celle qui vous donne un titre. De retour à cette conférence de presse, le Suisse n’a pas échappé à un interrogatoire sur les valeurs et la crédibilité de son rival, encore souligné par beaucoup après avoir été retiré de la tournée. “Tous ceux qui se font prendre jurent qu’ils sont innocents et voient leur suspension abaissée, cela ne me semble pas juste.” Comme vous pouvez le voir, cette défaite n’a rien fait pour honorer les Suisses.

Le voyage de Cañas à Indian Wells a atteint le troisième tour, où il est entré en collision avec Carlos Moyá, bien que son rôle dans ce tournoi restera dans les mémoires pour toujours. “Federer devient humain“Certains titraient après avoir vu la séquence des Suisses. Mais la question que beaucoup se sont posée était de savoir si cette victoire avait été une coïncidence ou s’il y avait vraiment un plan de match derrière. Destin fantaisiste, il a voulu les réunir deux semaines plus tard. Dans Miami, endroit où Roger n’a plus perdu de match depuis 2004. Là, le n ° 1 passe confortablement les deux premiers tours contre Sam Querry et Nicolás Almagro, mais au troisième tour la bête attendait. Guillermo Cañas, encore une fois. Avant lui, il avait l’opportunité désirée, la vengeance parfaite avec la blessure encore récente, la possibilité de montrer que ce qui s’était passé à Indian Wells il y a quelques jours n’était qu’un trébuchement, une raison de retirer à nouveau le pont. Mais celui qui portait le jeu était Willy, le jeu de cartes. Plus précisément, la carte Joker.

En 2h39min, Cañas remporte la victoire 7-6, 2-6 et 7-6. Federer rivalise mieux qu’à Indian Wells, il ne donne plus 30 fautes directes avec sa droite, mais il pardonne 12 des 16 balles de break que son rival lui donne. Au final, il finit par le payer et dit au revoir aux deux premiers Masters 1000 de l’année avec un bilan de deux victoires et deux défaites. Les deux défaites contre le même homme, SúperCañas. Plus tard, l’entraîneur physique de Roger proposerait l’épuisement physique comme la solution à cette inconnue, la raison pour laquelle sa salle n’a pas pu offrir sa meilleure version lors de cette tournée de mars. Un épuisement qui est survenu après avoir augmenté les taux d’entraînement pour le circuit de terre battue, où les Suisses avaient plusieurs comptes en attente. Cette augmentation d’intensité, selon Paganini, a déconnecté le grand champion aux moments critiques. Pendant ce temps, l’Argentin accède à la finale de Miami après avoir battu Robredo et Ljubicic, mais là, il sera dépassé par un colossal Novak Djokovic, premier champion d’un tournoi de cette catégorie à ses 20 ans.

S’ils devaient dire à Guillermo qu’il serait le seul à mettre un terme à la séquence de Federer, qu’il allait le renverser deux fois en deux tournois consécutifs, il ne l’aurait sûrement pas cru. S’ils lui disent aussi que cela ne l’aiderait pas à gagner l’un des deux titres, il serait devenu fou. C’était le rôle qu’il devait jouer lors de cette tournée inoubliable, une quinzaine de jours où il s’habillait en magicien pour éclipser le meilleur sorcier du circuit avec ses tours. Il ne l’a plus jamais battu, mais il a raccroché sa raquette avec un H2H égal (3-3) contre le meilleur joueur de tous les temps. En fait, dans la plus grande conquête de l’Argentin de sa carrière (Masters Canada 2002), où il a dépassé cinq des 15 meilleurs joueurs de tennis, le premier d’entre eux était Roger, au premier tour. Pour Federer, le nom de famille Cañas ne représentera pas plus qu’un autre rival compliqué de tant de personnes qu’il a dû affronter sur son chemin. Pour Guillermo, le nom de Roger signifiera pour toujours ce défi de difficulté maximale qui l’a fait multiplier son niveau jusqu’à ce qu’il devienne un méchant. Un méchant avec le talent nécessaire pour voler toute l’importance du héros.

