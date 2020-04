Guillermo Coria et ses calculs rénaux lors d’une finale à Miami

Guillermo Coria. Andy Roddick. 2004, Miami. La ligne d’horizon ensoleillée de Crandon Park attendait une finale qui promettait de fortes émotions. Les numéros 3 et 4 du monde se sont réunis, dans des circonstances assez similaires, avec un seul titre précédent sur le sol local (Guillermo à Buenos Aires, Andy à San José). Coria avait flirté avec l’abîme en demi-finale, sauvant plusieurs balles de match contre un Fernando González qui avait raté l’une des plus grandes opportunités de sa carrière. Roddick avait facilement expédié Spadea et avait la vitole préférée. Cependant, l’évolution du jeu a fini par surprendre les habitants et les étrangers … surtout après.

Après avoir récupéré la pause initiale, Guillermo a progressivement commencé à remettre en question les prévisions. L’Argentin avait mis sur la table son agilité et sa vitesse caractéristiques, se défendant d’une excellente manière de son revers. La tactique quoi appliquer semblait clair: Supportez l’assaut d’Andy, prenez le contrôle par le bas et proposez des changements de hauteur constants qui resserrent les écrous sur le revers d’A-Rod. Le duel lui-même était un contraste complet de styles: le puissance Roddick contre le ruse, intelligence et variété Tennis Coria.

Nous sommes donc arrivés à 4-3 en faveur de Roddick, avec Coria au service. 30-15. Précédé d’un rallye de 26 échanges (le plus long du jeu jusque-là), ça allait être un tournant sans que personne ne le sache.

“Tout a commencé quand j’ai servi avec 3-4, 30-15. Quand je suis tombé, après avoir frappé le ballon, il est devenu dur dans le dos et après quelques secondes, j’ai commencé à ressentir une douleur horrible, au point de envie de vomir pour la douleur », dit Coria à Puntodebreak. À cette époque, cependant, il semblait que le jeu suivait la tendance avec laquelle il avait commencé. Guillermo, en effet, a commencé à utiliser les restes pour couper brusquement le rythme d’Andy, se plaçant avec un dangereux 4-4 et 15-30 que l’Américain a coupé grâce à 3 premiers services incontestables. Coria a également esquivé un 30-30 lors du prochain match, montrant sa capacité défensive, plaçant ainsi la 5 égal.

C’est ici que Coria montre des gestes de douleur pour la première fois. Il s’accroupit et fait des gestes; ces douleurs commençaient à s’intensifier. À la pause suivante, le médecin traite Coria. Le sentiment, à l’époque, était vraiment mauvais, mais personne ne savait ce qui se passait.

Après avoir pris ce qui semble être un relaxant musculaire, Coria agrippa le jeu dents et ongles. Il a essayé de bouger, d’être actif, d’adopter des positions peu orthodoxes afin d’atténuer la douleur. Il a utilisé sa baguette magique pour démarrer le bris d’égalité avec deux gouttes gagnantes, raccourcissant les points. Roddick était totalement confus et, décentré par rapport à la récupération de Guillermo, a abandonné le match décisif après plusieurs erreurs non forcées. Ses 19 erreurs directes dans le quart ont montré comment Coria avait gagné la bataille mentale; De son côté, Guillermo a signé un bilan de 10 vainqueurs et 7 non forcés. Tout d’abord mis en place la manche, mais il restait encore beaucoup de jeu.

«À l’époque, je pensais que la douleur était la faute du travail de poids que j’avais fait la veille, que j’étais libre. Mais au fur et à mesure que les jeux se sont déroulés, il n’y avait pas de position pour soulager la douleur. “

Malgré sa douleur, le début du deuxième set s’est déroulé comme le voulait une Coria parmi les cotons. Andy n’a pas pu prendre l’initiative d’en bas avant la fête des hauteurs et des changements de trajectoire du ballon qui venaient de la raquette du Venado Tuerto, serrant jusqu’au dernier moment ses réserves physiques et son intelligence sur le terrain. Cependant, Roddick a commencé à être conscient que la situation physique de Guillermo le forcerait à être constamment désavantagé. Il enfila sa combinaison de travail et commença à entrer dans les longs échanges que l’Argentin posait. Le service a commencé à être inexistant, alourdi par un douleur incontrôlable.

Malgré la sauvegarde de trois balles de la pause 1-3, le jeu commençait à être une mission impossible. Non seulement Andy a-t-il coupé le flux d’erreurs non forcées, il a également commencé à augmenter la température de l’autre côté, reliant de bons parallèles. Tout cela, bien sûr, accompagné d’un service qui a augmenté en pourcentage et en vitesse. Vous ne pouvez pas dire que Guillermo a cessé de se battre, mais Andy a joué avec le Confiance de voir son rival blessé et de savoir que cette finale passait par ce qu’il dictait avec sa raquette.

Le début du troisième set a été un véritable coup dur pour les aspirations de Guillermo. Son premier virage au service a été extrêmement contesté, atteignant le diable après de longs rassemblements. Cependant, Roddick commençait à montrer sa meilleure version définitive, et la puissance et le punch de son entraînement lui ont donné une pause qui a coulé Coria. Il n’y avait pas de parti, et après avoir concédé un 6-1, l’Argentine a décidé de prendre sa retraite (en dépit de passer entre les mains du médecin et d’essayer de retourner au tribunal. Cela n’a duré que trois points).

Les commentateurs avaient dit de cette finale qu’elle ressemblait à “un match de football”. Des milliers d’Argentins se trouvaient dans les tribunes de la Pista Central. Sa fierté a été multipliée par mille lorsque Coria, après avoir été découragée et en pleine douleur, est allée à la cérémonie de remise des trophées avec la veste albiceleste sur. L’équilibre entre la fierté et la passion et le déguisement des maux qui l’avaient séparé du titre. Avec une égalité en Coupe Davis à l’horizon, ce fut la phase la plus difficile: voir ce qui s’était exactement passé.

“C’était quelque chose que je ne pouvais pas croire, j’ai ressenti une douleur qui Je n’avais pas vécu de ma vie. J’ai décidé de prendre ma retraite et suis allé directement me masser, mais cela ne s’est pas produit. Quand j’étais dans la salle à manger, j’ai pu me jeter par terre de douleur et c’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de m’emmener d’urgence à l’hôpital. »

L’odyssée de l’hôpital américain ne fait cependant que commencer. Coria a été victime d’un échec d’identification: «J’étais là pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’ils me soignent. Au début, ils m’ont dit que j’avais un hernie discale. Puis, après six heures passées sur une civière, tout cela à l’urgence, ils m’ont dit que il avait des calculs rénaux“

Le numéro quatre mondial venait de disputer une finale de Masters Series avec des crampes aux reins. Il avait terminé trois sets malgré un handicap énorme. Après cet effort héroïque, Coria n’a pas réfléchi à deux fois et a quitté la Floride dès qu’elle le pouvait: «De l’hôpital, je suis allé directement à l’aéroport pour revenir à Buenos Aires. Le lendemain, je suis allé directement à l’hôpital d’Alemán et ils ont fait toutes les études correspondantes. Il avait 3 cailloux sur ses reins. C’était vraiment horrible, même si j’ai pu les tirer en urinant après 3 jours. »

C’était enfin fini. Quelques jours après cet événement, son entraîneur de l’époque, Fabián Blenchino, voulait faire preuve de positivité. Heureusement, la hernie discale a été exclue. Cela nous inquiétait beaucoup plus. La finale allait la battre à coup sûr, car Guillermo jouait le meilleur match du tournoi, avec le même cœur, la même griffe et la même tête avec lesquels il avait élevé les précédents ».

La réapparition de Coria a été spectaculaire, remportant le titre à Monte-Carlo. Puis est venu Hambourg et cette finale de Roland Garros. Mais c’est une autre histoire à raconter.

