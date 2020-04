Guillermo Vilas combat l’Alzheimer

Il est compliqué et difficile de transférer des informations comme celle-ci, en raison de l’étendue de la maladie et de la taille du protagoniste. La légende du tennis argentin, et l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire, Guillermo Vilas, traverse un moment délicat. Depuis plusieurs années, l’Amérique du Sud souffre d’un trouble cognitif dégénératif, la maladie de Alzheimer, ce qui a réduit sa santé ces derniers temps. Il est raconté par le journal argentin “Olé”, qui recueille des témoignages sur l’état de “Willy”.

Une situation très compliquée, que Tito Vázquez avait déjà comprise il y a longtemps dans une interview, en 2018, alors que la situation n’était peut-être pas encore aussi évidente. La détérioration cognitive de Vilas s’est accentuée au cours de cette période, faisant disparaître ses apparitions publiques, comme cela se produit avec cette maladie, peu à peu, obscurcissant les capacités de ceux qui en souffrent. Selon ‘Olé’, les témoignages témoignent de cette dégradation:

“Physiquement, ce n’est pas visible, mais il est très détérioré. Sa santé mentale empire. Il a des moments lucides mais il n’est pas pleinement conscient de ce qui se passe autour de lui, il a même rencontré des amis. Il a des moments où vous ne pouvez pas garder le fil d’une conversation. “

À 67 ans, Vilas vit actuellement à Monaco, avec sa famille, sa femme et leurs trois filles. Malgré le fait que, dans certaines situations, des déconnexions ou des expressions ont été perçues et des souvenirs flous, que le journal argentin inclut dans sa note, c’est plus tard que la maladie s’est clairement manifestée. Des moments très difficiles pour Guillermo, sa famille et toute la famille du tennis argentin.

