Guillermo Vilas et ses quatre finales perdues à Conde de Godó

En recherchant les statistiques, vous pouvez trouver des données inimaginables, des aspects qui sont difficiles à assumer dans l’imaginaire collectif et que nous avions peut-être déjà oubliés ou n’avions pas l’honneur de vivre en direct et étaient inabordables pour notre imagination. L’un d’eux, sans aucun doute, est lié à Guillermo Vilas et le tournoi Conde de Godó. L’événement mythique joué à Barcelone a été érigé dans l’un des tournois les plus traditionnels du Circuit ATP, cimentant son histoire depuis 1953 avec la participation de certains des meilleurs de la planète. Le roi de l’argile jusqu’à son arrivée Raphael Nadal il aura toujours l’épine dans le cœur pour ne pas avoir pu soulever le trophée à Barcelone, malgré ses tentatives répétées.

Il n’est pas nécessaire de remonter loin dans le temps pour se souvenir comment Nadal dynamite lentement les nombreux records de l’Argentine sur terre battue. Tournois, matchs consécutifs, événements remportés en continu … Tout a été enterré par l’étranger baléare, mais la légende de Vilas restera toujours dans les annales de l’histoire. L’Argentin a remporté 62 titres au cours de sa carrière professionnelle, dont 49 sur terre battue. Tout simplement spectaculaire. La première chose qui attire l’attention de l’installation naturelle de Guillermo est qu’il n’a remporté le titre qu’une seule fois à Roland Garros (1977), remportant deux éditions à l’Open d’Australie.

Mais il n’y a rien. Compte tenu de l’accumulation de titres sur terre battue, la logique serait de penser qu’il a triomphé dans toutes les grandes scènes qui ont cette surface. Montecarlo, Rome, Hambourg, Buenos Aires, Madrid, Munich, Gstaad, Houston, Kitzbühel et un long etcetera dans lequel il n’est pas inclus. Qu’est-il arrivé? Guillermo Vilas Il a participé à dix éditions du Conde de Godó, avec un bilan de 30 victoires et 10 défaites qui, inexplicablement, ne se sont concrétisées dans aucun titre, même si cela s’est produit en quatre finales, et aussi consécutivement. Sa première apparition était en 1973, tombant au deuxième tour avant Rod Laver. Un an plus tard, il succombe aux Français François Jauffret, 25 dans le monde à l’époque, alors qu’en 1976, il a couru en demi-finale avec Björn Borg, qu’à la fin, il serait champion, battant Panatta en finale.

Il existe un écart temporaire dans les actions de Vilas. Entre 1976 et 1979, il n’a pas assisté au tournoi de Barcelone, ce qui est curieusement la période au cours de laquelle il a récolté ses quatre titres du Grand Chelem: Open d’Australie en 1978 et 1978, Roland Garros en 1977 et US Open en 1977. Encore plus incroyable est la prise de conscience que son retour au tournoi espagnol lui apporterait la douleur d’enchaîner quatre finales perdues et n’ajouterait pas un seul titre du Grand Chelem. Ivan Lendl, en 1980 et 1981, et Mats Wilander en 1982 et 1983, ils privèrent l’Argentin de récolter le titre qu’il cherchait si fort. Il n’a pas eu à affronter de grands rivaux pour atteindre ces finales, dont il n’a très bien disputé que celui de 1981. Lendl a dû travailler dur pour vaincre Vilas en cinq manches (6-4 5-7 6-4 4- 6 6-1 pour l’Américain d’origine tchèque).

Dans un record aussi brillant que le tournoi Comte de Godó, il est très frappant de ne pas voir inscrit le nom de l’un des meilleurs joueurs de poussière de briques de l’histoire, car il est Guillermo Vilas, qui a essayé jusqu’à trois fois de plus (1984, 1985 et 1987), alors qu’il était déjà loin de son meilleur niveau et pouvait à peine gagner deux matchs consécutifs lors de l’édition 1987. L’histoire du tennis réserve des surprises qui valent la peine d’être époussetées. fois. Barcelone et Guillermo Vilas, une relation impossible.

