Gulbis revisite de vieux lauriers pour éliminer un Aliassime frustré

Il n’était pas mort, il faisait la fête. Avec cette grande expression musicale, la trajectoire de Ernests Gulbis, qui a connu une résurgence inattendue de ce Open d’Australie 2020. Après avoir passé la phase précédente, le charismatique joueur letton de 31 ans a frappé la table en battant Felix Auger-Aliassime et découvrir les lacunes du jeune Canadien en termes de cohérence mentale et de capacité à maîtriser les émotions dans des situations limites. Il a appliqué un tennis brillant avec une gauche constante et des changements de rythme qui désespèrent finalement Aliassime, manquant d’éclat et de clairvoyance des idées. Le résultat final était 7-5 4-6 7-6 (3) 6-4 et son prochain adversaire sera Duckworth ou Bedene.

