Six ans sans remporter de titre, qui a duré la sécheresse lettone Ernest Gulbis (31 ans, Nº220). Depuis en 2014 l’ATP de Nice et Marseille a été prise. Aujourd’hui, enfin, il a mis fin à cette pénurie de titres avec le Challenger 100 de Pau (France, IH), battant en finale un autre qui tente de revenir, au Polonais Jerzy Janowicz 6-3 et 6-3. Montée importante à la position 160 du classement et tentons de poursuivre dans cette voie dans les semaines à venir.

