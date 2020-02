Gustavo Kuerten choisit le meilleur jeu de sa carrière

Tout au long d’une carrière aussi brillante que celle de Gustavo Kuerten, il ne devrait pas être facile de choisir des moments, des titres ou des victoires. Cependant, dans un rapport préparé par le ATP, le Brésilien a rapidement répondu à la question de savoir quel avait été le match le plus parfait qu’il ait joué en tant que professionnel. Le Florianopolis n’hésite pas et revient vingt ans en arrière, à cette Masters Cup de Lisbonne où il sera doublement champion: d’une part, le titre; de l’autre, le numéro un mondial. Un souvenir indélébile de l’esprit du grand Guga.

«En tant que joueuse de tennis, je pense qu’à cette époque, il n’y avait pas de meilleure façon de devenir le numéro un mondial. Dans un tournoi comme Finales ATP, battant Pete Sampras en demi-finale puis Andre Agassi en finale. Les battre consécutivement et décrocher ce trophée représentent le point culminant de ma carrière de tennis », souligne le Brésilien, présent cette semaine à l’ATP 500 de Rio, où il nous donne chaque saison sa présence en tant que grande référence du tennis sud-américain en le circuit Mais dans cette conquête, Kuerten met en évidence un match spécial, la finale.

“Je dirais que le match le plus parfait que j’ai joué de toute ma vie a été cette finale contre Andre Agassi», Le 43 ans évalue le duel qu’il a bouclé pour un triple 6-4. Le plus curieux, c’est que dans ce même tournoi, Guga a commencé à perdre face à Agassi en phase de groupes (4-6, 6-4, 6-3) dans un duel où il a été tracé par l’Américain et qui a quelque peu réduit sa candidature. au trône Mais non, encore moins. Le Brésilien dépasserait plus tard Norman, Kafelnikov, Sampras et encore une fois en finale André. Une finale jouée au meilleur des cinq manches et sans couleur. Il y avait 19 services directs, 82% des points gagnés avec le premier service (46/56) et 100% d’efficacité dans les balles de break enregistrées (7/7). Des chiffres qui l’ont conduit à la gloire sur les terres portugaises.

En décembre, deux décennies de ce match seront remplies, mais Kuerten est toujours lié au sport qui a tout donné. «Le tennis est toujours quelque chose de très émouvant pour moi, même s’il y a des moments où je vais au court. Je dois être proche de tout cela, un tournoi comme Rio, venez ici et vous connecter avec les gens, assurez-vous que tous les joueurs comprennent la valeur de cet événement pour le tennis brésilien. Je pense qu’en ce moment nous sommes à un point où tout le monde sait à quel point c’est bon de jouer ici à Rio. Je suis sûr que dans deux ou trois saisons, nous aurons un Joueur de tennis brésilien cela nous fait construire une réelle possibilité concernant les attentes futures », dit-il avec espoir.

L’un des jeunes qui a fait beaucoup de bruit dans cette édition est Carlos Alcaraz ce qui, bien que non brésilien, a surpris tout le monde, y compris Guga. «Pour être aussi vieux que vous, cela reflète déjà un beau potentiel. Il doit mettre Nadal comme miroir, sachant même que devenir un nouveau Nadal est impossible, chaque être humain est différent. Mais cela peut construire cette même mentalité », conclut-il.

