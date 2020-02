Gustavo Kuerten révèle le meilleur match qu’il ait jamais joué

Il y a vingt ans, Gustavo Kuerten a remporté sa deuxième couronne de Roland Garros et a remporté cinq titres au total, se battant pour le no de fin d’année. 1 place avec Marat Safin et dépassant le Russe après une performance incroyable à la Masters Cup de Lisbonne.

Rappelant ces souvenirs à Rio de Janeiro cette semaine, Gustavo a déclaré que c’était son meilleur tournoi de sa carrière, décrivant ses triomphes contre Pete Sampras et Andre Agassi comme le tennis le plus fluide qu’il ait joué dans sa carrière. En 2000, la Masters Cup a quitté l’Allemagne après dix ans et a trouvé un nouveau domicile au Pavilhao Atlantico à Lisbonne, au Portugal.

Le tournoi s’est déroulé du 28 novembre au 3 décembre, réunissant les meilleurs joueurs du monde, dont Marat Safin, Pete Sampras et Gustavo Kuerten. Outre le fait qu’ils ont concouru pour le dernier et l’un des plus grands titres de la saison, Safin et Kuerten ont également été impliqués dans la bataille pour la fin de l’année non.

1 position, le Russe tenant tout dans ses mains, au moins sur papier. Marat a ouvert le tournoi à la ronde avec des triomphes sur Alex Corretja et Lleyton Hewitt tandis qu’Andre Agassi a battu Kuerten lors du premier match. À ce moment-là, Safin avait besoin d’une seule victoire de plus pour sceller le no de fin d’année.

1 titre, perdant le dernier match du tournoi à la ronde contre Pete Sampras et aussi le choc de la demi-finale contre Agassi, n’ayant pas réussi à prendre un set dans ces rencontres. D’un autre côté, Kuerten était dans une situation claire mais presque impossible après cette défaite d’ouverture, devant réclamer les quatre prochains affrontements et espérer que Safin perdrait tous les autres pour le dépasser et terminer l’année en tant que joueur le mieux classé.

Guga a passé la phase de groupes avec des victoires sur Magnus Norman et Yevgeny Kafelnikov, venant d’un set down pour évincer Pete Sampras en demi-finale et fixant la rencontre finale avec Andre Agassi. Le 3 décembre, Kuerten a renversé l’Américain 6-4, 6-4, 6-4 pour remporter le titre de la Masters Cup et vaincre Marat Safin dans le classement de 75 points pour remporter le no.

1 honneur! La rencontre a duré deux heures et six minutes et le Brésilien a gardé son sang-froid pour repousser les sept chances de pause et voler le service de son rival une fois dans chaque set pour l’emporter en deux sets et commencer une grande fête devant de nombreux fans brésiliens qui l’ont soutenu du début à la fin. terminer.

Kuerten est devenu le premier sud-américain à terminer la saison en tant que premier joueur, mettant fin à la domination des États-Unis qui avait duré à partir de 1992 et aidant le Brésil à devenir le cinquième pays depuis 1973 à donner un non à la fin de l’année.

1 joueur après la Roumanie, les États-Unis, la Suède et la Tchécoslovaquie! Gustavo a tiré 19 as et son premier service a fait la différence la plus significative dans le match, le nourrissant de beaucoup de points gratuits et lui permettant de démarrer le rallye comme il le voudrait.

Agassi a dû travailler plus dur pour gagner des points et n’a pas pu maintenir la pression et atteindre au moins un bris d’égalité ou prendre le service de Kuerten et prolonger certains de ces sets. Kuerten a fustigé 35 vainqueurs de services tandis qu’Agassi est resté sur 27, perdant l’avantage dans les échanges de revers et également au filet où Gustavo avait le dessus.

Un joueur plus jeune avait l’avantage du terrain, frappant 50 gagnants et réduisant André à environ 15, bien que l’Américain ait eu moins d’erreurs directes. Ce n’était pas suffisant pour le garder en sécurité, cependant, luttant dans les rallyes les plus courts et de milieu de gamme et manquant une chance de soulever son premier trophée de la Masters Cup depuis 1990.

Le Brésilien a cassé à 15 dans le match d’ouverture et repoussé quatre points de rupture dans le quatrième match pour aller 3-1 devant et s’installer dans un bon rythme. Agassi a sauvé une chance de pause dans le prochain match pour rester en lice et les deux joueurs ont bien servi jusqu’à la fin du set, sans plus d’opportunités pour les supporters.

Kuerten a remporté le premier match avec un coup droit en zone croisée lors du dixième match pour créer l’avance et prendre l’élan nécessaire avant le reste du match. Andre a défendu un point de rupture au début du deuxième set, désireux d’éviter le scénario du premier set et avec une chance d’avancer dans le deuxième match, refusé par un autre service solide du Brésilien.

C’était au tour de Gustavo de faire quelques dégâts sur le retour à 2-2, cassant par amour pour forger la tête quand André a envoyé un revers long. L’Américain était à nouveau dans une position difficile à 2-4, devant jouer contre trois chances de pause et les sauver tous pour rester dans un déficit de pause.

Soudain, il a eu l’occasion de revenir sur le tableau de bord, créant une chance de pause à 4-5 lorsque Gustavo a servi pour le set. Néanmoins, le Brésilien l’a repoussé avec un vainqueur de service, tirant deux as supplémentaires pour fermer le jeu et sauter dans deux énormes sets à l’avantage, se rapprochant de plus en plus de la ligne d’arrivée.

N’ayant plus de place pour les erreurs, Agassi est resté amoureux au début du troisième set et a créé une chance de pause dans le deuxième match, rejeté par un autre as de Kuerten qui a décroché le jeu après quelques égalités de plus et est resté ininterrompu.

Le moment décisif est venu dans le cinquième match quand André a frappé une double faute pour donner le service, permettant à Gustavo de servir pour le titre à 5-4. Un vainqueur de la volée a donné un point de match au favori de la foule, franchissant la ligne d’arrivée avec un autre vainqueur du service qui a obtenu l’un des plus grands titres de sa carrière et lui a permis de terminer la saison en fin d’année. 1.