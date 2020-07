Guy Forget décrit les mesures de sécurité envisagées pour l’Open de France

Guy Forget, le directeur du tournoi de Roland Garros, a déclaré qu’il prévoyait d’accueillir tous les événements du Grand Chelem de Paris cette année, à l’exception des tournois de doubles mixtes et des tournois de légendes à partir de maintenant.

Guy Forget sur les plans du tournoi de Roland Garros

S’adressant à Eurosport, Forget a déclaré: « Pendant un certain temps, nous avons envisagé de ne pas jouer les qualifications.

Mais cela fait partie du tournoi. Il y aura donc une épreuve de qualification pour les hommes et les femmes, ainsi que pour les juniors. Pour un junior, rêver et éventuellement participer au tournoi principal est un événement important et une étape importante dans leur progression.

Il en va de même pour les doubles et beaucoup de gens apprécient les doubles dans notre pays. Le tennis en fauteuil roulant est également devenu très populaire et nous voulons le soutenir. Le double mixte et le tournoi des légendes sont probablement les deux seuls événements que nous prévoyons de ne pas organiser cette année.

Et je pense que ces acteurs comprendront pourquoi nous devons avoir des priorités, pour des raisons de santé et de sécurité et d’assurance. Et pour les médias, les sponsors, le public, nous devons également limiter le nombre de personnes. « Oubliez également décrit certaines des mesures que les organisateurs prennent pour assurer la santé et la sécurité des joueurs.

« Pour les enfants du ballon, bien sûr, nous ne les laisserons pas ramasser les serviettes comme ils sont habitués. Il est facile de comprendre pourquoi. Nous voulons protéger autant que possible, pas seulement les joueurs mais tous ceux qui seront là pour ce tournoi.

Encore une fois, nous suivrons à la lettre ce que le ministère des Sports et de la Santé nous dit de faire. Il y aura des tests. Il y aura des toilettes autour du stade afin que les gens puissent se laver les mains régulièrement. Nous voulons éviter autant que possible les contacts et garder un espace approprié entre les personnes.

Je pense que ça va évoluer d’ici le début du tournoi. Mais nous ferons de notre mieux pour que chacun se sente en confiance et à l’abri des problèmes de virus. Tous ceux qui entrent à Roland-Garros doivent porter un masque. Il y aura différents chemins que les gens peuvent emprunter dans le sens des aiguilles d’une montre autour des courts principaux.

Si vous venez avec un ami ou avec votre femme, vous devrez laisser un siège vide à côté de vous. Aucune famille ne peut avoir plus de quatre places côte à côte pour les principaux tribunaux. Pour les autres courts, il y aura toujours une place assise donc nous envisageons un gabarit de 50% par rapport à ce que nous avons habituellement à Roland Garros.

Si nous pouvons y parvenir, nous serons déjà très heureux. Et si la situation s’améliore dans les semaines ou les mois à venir, nous pourrons peut-être vendre quelques billets de plus. Mais pour l’instant, le gouvernement nous dit ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. «

L’Open de France 2020 devrait se tenir du 27 septembre au 11 octobre, et l’épreuve de qualification devrait avoir lieu la semaine précédente. Rafael Nadal est le champion en titre à 12 reprises en simple masculin et Ash Barty est le champion en titre en simple féminin.