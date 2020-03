Guy Forget et Henri Leconte joueront en double à l’Open Guindé

Les Français Guy Forget et Henri Leconte se retrouveront pour un match de double le dimanche 26 avril 2020 sur les courts du Dinan-Taden Tennis Club (Côtes d’Armor) à l’Open Guindé – Trophée des Légendes Cozigou.

Les deux légendes joueront en double contre les deux finalistes de l’événement de 45 ans et plus en double. Les deux champions seront opposés aux deux finalistes du tournoi des + 45 ans. Oubliez – Leconte faisait partie de l’équipe de France qui a battu les États-Unis lors de la finale de la Coupe Davis en 1991, qui était leur premier titre de la Coupe Davis en 59 ans.

L’événement mettra également en vedette d’autres champions tels que Paul-Henri Mathieu et Michaël Llodra et l’ancien triple champion de Roland-Garros Arantxa Sanchez. Les organisateurs devraient également annoncer un autre grand nom du tennis français qui jouera une exposition de double le 23 avril.

L’événement est également ouvert à tous les joueurs amateurs. Le tennis Open Guindé se jouera du 8 au 26 avril sur les courts en terre battue du TC Taden-Dinan (Côtes d’Armor). Près de 400 joueurs amateurs sont attendus. Le ou Paul-Henri Mathieu, ancien n ° mondial

12 et Michaël Llodra, ancien n ° 21 mondial, concourront cette fois dans la catégorie des plus de 35 ans. Xavier Reynaud et Romain Le Petit ont commenté: “Leur retour marque l’attachement qu’ils ont pour notre tournoi. Qu’est-ce qu’ils aiment? Que ce soit organisé par un club, dans un club, et non dans une grande salle. C’est cet esprit que nous veulent conserver. ”