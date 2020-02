Guy Forget pense que Federer sera de retour à Roland Garros

Le directeur de Roland Garros, Guy Forget, Il a accordé une interview au Parisien, où il appréciait la perte de Roger Federer, dont il attend sa participation aux prochaines éditions car il ne voit pas qu’il s’agit d’une blessure dont on craint un éventuel retrait du tennis professionnel. Forget voit que les Suisses peuvent rester compétitifs dans le tennis avec près de 40 ans, tout comme d’autres joueurs comme Connors ou Rosewall.

Téléchargez Roger Federer pour cette édition de Roland Garros: “C’est une déception de ne pas pouvoir compter sur Roger. Bien que je ne puisse pas compter sur lui, je suis sûr que ce sera un tournoi magnifique, avec de nombreux joueurs de tennis dans le tableau principal. Je pense que ce n’est pas la fin de la carrière de Federer. Tout Les fans veulent voir comment Roger avec près de 40 ans peut faire face aux Tsitsipas, Thiem et compagnie Nous sommes toujours ravis à Roland Garros d’avoir les trois grands et la Next Gen qui marchent de plus en plus dur. Les Parisiens ne peuvent plus le revoir dans cette ville, car il ne faisait pas non plus partie des 1000 derniers Masters de Paris-Bercy. “

Votre retrait change-t-il pour le tournoi?: “En termes de vente de billets, rien ne change. Ce qui changera peut-être le remue-ménage qui génère chacun de leurs matchs. Lorsque le tournoi commencera, beaucoup voudront voir leurs matchs et en 2020 cela ne se produira pas. Malgré cela, nous aurons de nombreux ajouts, comme le toit escamotable en cas de pluie. La possibilité que vous puissiez maintenant jouer avec un toit fermé est un avantage pour lui. J’espère que nous pourrons le revoir ici. “

Participation de Federer d’ici 2021: “Je compte sur lui sans aucun doute. Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et quand vous regardez en arrière, vous voyez Connors ou Rosewall avec 40 ans de compétition. Pourquoi Roger ne devrait-il pas l’être? Il a toujours des qualités très physiques bon et a un jeu très fluide. Il aime le tennis et est heureux de continuer à jouer. Peu importe qu’il soit numéro 2,3 ou 4, il joue juste pour gagner des titres et rester compétitif. “

Retrait de Roger Federer: “Il jouera aussi longtemps qu’il sentira qu’il est compétitif. Il y a six ou sept ans, beaucoup de gens pensaient que sa carrière était terminée, puis il a réussi à remporter jusqu’à trois tournois du Grand Chelem. Il nous a beaucoup surpris pour son niveau, et je sais que s’il revient à son meilleur niveau, il reviendra faire de grandes choses. Si j’avais une blessure plus grave comme celle de Murray comme une hanche ou une hernie discale, nous pourrions être pessimistes, mais être une arthroscopie du genou n’est pas une intervention qui remet en question une carrière “, a-t-il conclu.

