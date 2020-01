Haase prend sa retraite en finale, succès pour Rinderknech

Bien que le monde du tennis se concentre sur Melbourne pour la première semaine de l’Open d’Australie, il y avait beaucoup d’action passionnante en cours ailleurs. Sur le circuit Challenger ATP, la première épreuve en salle de la saison a eu lieu à Rennes, tandis que Bangkok a accueilli son deuxième tournoi en autant de semaines. Voici un récapitulatif de ce que vous avez peut-être manqué:

Récapitulatif hebdomadaire du Challenger Tour

Bangkok

Federico Gaio, 27 ans, a passé une excellente semaine dans la capitale thaïlandaise, où il a décroché son quatrième titre Challenger et le premier loin de la terre battue. L’Italien avait commencé sa saison avec des défaites au premier tour à Nouméa contre Roberto Marcora et lors des qualifications à l’Open d’Australie contre Kimmer Coppejans, mais il a rebondi de manière impressionnante à Bangkok. Cependant, Gaio, qui a remporté 41 victoires à ce niveau en 2019, a failli dangereusement faire une troisième sortie anticipée d’affilée contre Keichi Uchida.

Mais l’Argentin, tête de série huitième, a su garder son sang-froid pour s’imposer 3-6 7-6 7-5 face aux Japonais. Par la suite, il a fait une nette amélioration en termes de performances et a marqué des victoires en deux sets contre Denis Istomin et Jiri Vesely, qui ont tous deux battu le top 40 mondial, avant de battre Dmitry Popko pour atteindre le match de championnat. L’attendant, il y avait le dixième hollandais tête de série Robin Haase.

Haase disputait sa première finale Challenger en quatre ans, mais possède une vaste expérience avec 229 victoires et deux titres sur le circuit ATP à son nom. Malheureusement, sa blessure l’a emporté lors de la finale de Bangkok. Après avoir perdu le premier set, Haase a riposté pour égaliser le match, mais a pris une pause dans le décideur pour remporter la victoire de Gaio. L’Argentin grimpera à un classement de 123e rang mondial grâce à ses efforts à Bangkok.

Attila Balazs, la championne du premier des deux Challengers de Bangkok, a pris sa retraite avec des crampes lors de la fuite par un set à Haase au troisième tour. Le joker local Wishaya Trongcharoenchaikul, quant à lui, mérite d’être mentionné après que de belles performances l’ont vu battre Gian Marco Moroni et Marcora en route vers le troisième tour. Là, cependant, Roman Safiullin, qui frappe fort, s’est révélé trop fort pour le Thaïlandais de 24 ans.

Rennes

Arthur Rinderknech a ravi le public avec ses performances à Rennes. Le Français de 24 ans a connu le succès au niveau ITF la saison dernière, remportant quatre titres, mais il n’a jamais dépassé les quarts de finale d’un Challenger avant d’arriver à Rennes. Ce manque d’expérience ne semble cependant pas le retenir, car il a marqué des victoires sur Andrea Arnaboldi, Bernabe Zapata Miralles, Mats Moraing, Cem Ilkel et Tobias Kamke pour atteindre la finale.

Là, il a affronté le Britannique James Ward, qui a bouleversé John Isner au premier tour de la Coupe Davis en 2015. Le joueur de 32 ans était le plus expérimenté des deux finalistes, ayant remporté quatre titres Challenger, bien qu’il se soit rapproché de perdant au premier tour à Rennes, mais sauvé six balles de match pour battre Benjamin Bonzi. Rinderknech, cependant, s’est avéré plutôt plus clinique que son compatriote Bonzi, sauvant le seul point de rupture qu’il a rencontré dans une victoire complète 7-5 6-4.

La récompense de Rinderknech pour ses efforts à Rennes est une 69 place en tête du classement ATP pour atteindre un sommet mondial en carrière # 250. L’ancien # 14 mondial Jerzy Janowicz était également en action à Rennes, disputant son premier tournoi depuis novembre 2017 après une succession de blessures. Le Polonais a bien débuté sa campagne en battant Tomas Machac dans un thriller en trois sets, mais il pourrait offrir relativement peu de résistance à la dixième tête de série Corentin Lestienne, s’inclinant 6-7 4-6.

Tir chaud:

Réactions rapides 💯 @BenjaminBonzi avec la passe de filage à @OpenBlotRennes. pic.twitter.com/LkEx4r805k

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 21 janvier 2020

Je ne sais pas s’il faut être plus muet sur ce plan ou sur ce qui s’est passé à Rennes deux jours plus tard:

Rennes en images:

1) Flare jeté dans la cour

2) Un groupe de manifestants entre sur le terrain

3) Un des organisateurs vient avec un microphone pour le calmer

4) La police anti-émeute décide de la fermer 😂 pic.twitter.com/voqftbLkJl

– Paul Timmons (@PaulT_Tennis) 23 janvier 2020

Événements organisés la semaine prochaine:

Série Oracle Challenger – Newport Beach (Challenger 125)

Burnie International (Challenger 80)

Punta Open (Challenger 80)

Open Quimper Bretagne (Challenger 80)

Le Punta Open de Punta Del Este sera le premier Challenger sur terre battue cette année. Le retour de Janowicz se poursuivra avec un autre joker à Quimper où il affrontera son compatriote Evan Furness, avec Quentin Halys potentiellement en attente au deuxième tour.

Les 100 meilleurs joueurs en action:

Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Miomir Kecmanovic, Steve Johnson, Andreas Seppi (Newport Beach)

Marco Cecchinato, Thiago Monteiro (Punta Del Este)

