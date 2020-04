Haase révèle qui a été le rival le plus difficile à affronter

Robin Haase est l’un des visages les plus connus du circuit. Le joueur de tennis néerlandais, loin de l’élite après un certain inconfort physique ces dernières années, tentait de trouver son rythme et son meilleur tennis jusqu’à ce que la pandémie mondiale de coronavirus n’oblige à reporter toutes les activités de tennis. Cependant, cela lui a donné le temps de donner une interview très intéressante au Tennis avec un podcast Accent, dans lequel il révèle des informations très intéressantes sur la situation du circuit et des anecdotes personnelles de sa propre carrière sportive. Voici quelques-uns des extraits les plus intéressants:

Sur le report de Roland Garros: “J’ai été assez surpris, j’ai été un peu choqué. Vous pouvez regarder du côté positif: c’est bien qu’ils aient toujours l’intention de jouer l’événement, à la fois pour les gens qui y travaillent et pour les fans, mais je pense que dans la situation de que nous sommes, avec toutes les personnes concernées, l’une des choses les plus importantes est la communication. Tous ensemble nous devons résoudre les problèmes et les difficultés qui surgissent. Je pense qu’ils étaient un peu égoïstes, je n’ai pas aimé la façon dont ils l’ont communiquée ”

Sur le tennis ayant une organisation qui unifie les joueurs: “C’est un sujet difficile. Il y a d’autres sports dans lesquels il y a une, deux organisations qui gèrent tout le spectacle. Au tennis il y a l’ATP, l’ITF, les Grands Chelems. Attention, je pense que c’est un circuit magnifique, avec beaucoup de fans, mais cela peut être mieux et je pense que ce serait mieux avec une seule organisation. C’est très difficile à réaliser car il y a beaucoup de parties intéressées, par exemple la situation de Roland Garros, mais il est logique de faire au moins une évaluation de la situation. Peut-être que nous devrions avoir moins de parties prenantes du tennis. ”

Sur une éventuelle crise du tennis à l’avenir sans le Big-3: “Je pense que la réponse à cette question se trouve autrefois. La même chose pourrait être demandée lorsque Agassi et Sampras ont régné, la même chose pourrait être dite lorsque nous avons eu Borg, Lendl. Je ne pense pas que le tennis ait un problème. En tant qu’athlète, vous ne pouvez pas être plus grand que le sport. Oui, nous avons des joueurs incroyables, non seulement le Big-3 ou le Top-4, mais en dehors de cela, nous avons des joueurs comme Wawrinka qui jouent au tennis qui accroche les gens. Cependant, nous avons maintenant par exemple le NextGen, qui, je pense, est une excellente initiative ATP. Faire battre ces meilleurs joueurs est un bon signe, ce sont des enfants formidables et je pense qu’ils feront le meilleur pour ne pas rater autant aujourd’hui. “

Sur les révélations qu’il a faites quand il était encore membre du Players Council: “Je n’utilise pas beaucoup les médias sociaux pour faire une déclaration publique. Ce fut l’un des rares cas, mais je l’ai fait avec beaucoup de respect et avec une intention informative, afin que les gens sachent pourquoi j’ai quitté le Conseil. Il est clair que la presse lui a accordé un traitement disproportionné, mais ce que j’ai dit était assez clair: à ce jour je ne peux pas vous parler du Conseil, j’étais là depuis quatre, cinq ou six ans et certains joueurs pensent toujours que je suis là, mais je ne sais rien de les sujets dont ils parlent ou ce dont ils parlent. Je voulais me concentrer un peu plus sur ma carrière et loin de la politique. Si vous me posez des questions sur un sujet qui a été beaucoup discuté à l’époque, j’ai proposé de nombreux sujets mais il y a un gros problème: le temps de la Les joueurs sont très limités. Peut-être mes propositions n’étaient-elles pas aussi importantes que les autres; il y a eu un moment où j’ai vu que ça ne valait pas la peine d’être suivi. De nombreux sujets ont été discutés: aux changements de règles possibles, le circuit Challenger … beaucoup de choses. “

Sur son match contre Nadal à Wimbledon 2010, où il est tombé en 5 sets: “J’ai eu de la chance ce jour-là parce que la télévision nationale l’a diffusé. En même temps, la Coupe du monde de football se jouait et mon match a été montré juste avant un match de l’équipe nationale. Même le départ a été retardé car ce match est passé à 5 sets, donc quelques millions de personnes m’ont vu à la maison (rires). J’ai une curieuse anecdote de ce match. Il y a toujours un peu de jeu psychologique avant les matchs, surtout dans ce type de tournois. Avant d’aller sur le court, Rafa a fait ça J’attendrais presque 10 minutes. Cela peut être une petite astuce de l’adversaire pour le rendre plus nerveux et plus sous pression, mais plus il attendait, plus je voulais lui faire face. Dans les 3 premiers matchs, j’avais déjà connecté 8 as, dans le troisième set, j’ai fait 4 as consécutifs, quelque chose que j’ai fait comme 3 fois dans toute ma vie, donc je ne l’oublierai jamais (rires). J’ai perdu en 5 sets, je suis retourné au vestiaire et j’ai dit à mon coach: “Trop bien. Je ne pourrais pas faire plus aujourd’hui“Cela arrive très rarement, aller au vestiaire et ne pas pouvoir se faire de reproches. Je compte ces matchs avec les doigts d’une main.”

À propos de la blessure grave qui l’a laissé près de deux ans en cale sèche: “Je me suis blessé en mars ou avril 2008 mais j’ai essayé de jouer aux Jeux olympiques et je courais encore deux mois. Donc, lors d’un tournoi, mon genou était complètement bloqué et j’ai réalisé que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale urgente. J’étais absent pendant un an et Ce fut des moments très difficiles car je ne savais pas si je jouerais à nouveau. Je suis revenu sur le circuit en 2010 et j’ai gagné 5 Challengers, j’ai joué contre Nadal à Wimbledon après avoir déjà battu Blake … cette année-là beaucoup de choses ont fonctionné, ce fut l’une des plus grandes réalisations de Ma carrière. Si je me souviens bien, je suis retourné dans le top 70 et j’ai commencé sans classement, c’était incroyable. ”

En demi-finale à Montréal en 2017: “Je pense que ce fut le plus grand succès de ma carrière, quelque chose de très spécial. J’ai parlé de la génération dorée du tennis néerlandais, par exemple Sjeng Schalken, de la façon dont je ressens une saine envie de sa carrière. Schalken a atteint les demi-finales du Grand Chelem, a été quart de finaliste à plusieurs reprises, onze titres … il a eu une carrière incroyable. Quand j’ai fait ces demi-finales, même si je ne le savais pas, j’ai entendu que je n’étais que le troisième joueur de l’histoire du tennis néerlandais à atteindre les demi-finales d’un tournoi de catégorie Masters; Schalken lui-même n’a pas pu le faire. Cela montre combien il est difficile d’aller loin dans ces événements. C’est quelque chose dont je suis très fier. ”

Sur qui est le joueur de circuit le plus difficile à affronter: “Le joueur le plus difficile à affronter est Djokovic. Sans aucune doute. Vous donne l’impression d’être un joueur amateur, il est très difficile de jouer contre lui. Je n’ai même jamais réussi à gagner un set contre lui, contre le reste j’ai gagné des sets et des matchs. Il n’a aucune faiblesse. Contre les autres joueurs de tennis, j’ai senti que, parfois, je peux leur faire des dégâts avec mon service; Contre lui, il sentait qu’il n’avait aucune idée de comment obtenir une sorte d’avantage. “

