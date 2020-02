Si la première demi-finale de WTA Dubai C’était très égal, avec deux bris d’égalité qu’Elena Rybakina a pris, la seconde a été vue et non vue. Roumain Simona Halep trouve une sensation extraordinaire avec la piste émiratie, au point de dépasser aujourd’hui son rival, Jennifer Brady. Après avoir tracé magnifiquement hier contre Sabalenka, Costanza était aujourd’hui un coup de vent au tennis, battant l’Américain 6-2 et 6-0.

