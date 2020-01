C’était ses premiers quarts de finale du Grand Chelem et ce n’est pas toujours facile. Anett Kontaveit payé les innocents ce mercredi à Open d’Australie après avoir été balayé de la piste avant Simona Halep impraticable (6-1, 6-1). La Roumaine a montré sa version la plus féroce et est déjà en demi-finale de l’événement océanique, où elle attend Muguruza et Pavlyuchenkova.

