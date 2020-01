Halep: “Mon poignet me fait mal mais ce n’est pas inquiétant pour le moment”

Simona Halep Il a fait jouer un premier tour et s’est ajusté, contre l’Américaine Jennifer Brady, en particulier un premier set décidé lors du tie-break. La ruamana a apprécié ses débuts ainsi que les problèmes de poupée qu’elle traverse. “Je savais qu’elle serait très motivée au début. Nous avons joué ensemble il y a quelques mois et elle était très proche. Je savais qu’elle avait un grand droit. Et son revers était également très bon aujourd’hui. Et je devenais bon. J’ai donc dû la repousser plus possible, pour le faire courir, en jouant un peu des deux côtés. Je me suis assez bien retiré, et après ce set très dur, dans le deuxième set, j’ai été plus détendu et plus agressif. ” Interrogé sur la poupée, Costanza a admis être douloureux mais ne lui a pas accordé beaucoup d’importance. “Un peu douloureux, mais rien de préoccupant pour le moment. Je verrai demain matin, après le réveil, tel qu’il est.”

