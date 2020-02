Halep parle de la finale à Dubaï et Rybakina

Cinq ans plus tard, Simona Halep revient en finale du prestigieux tournoi de Dubaï, une étape incontournable depuis des années dans le circuit féminin. Le Roumain, après plusieurs duels très disputés et subis, a été un véritable rouleau contre le surprenant Américain de la phase précédente Jennifer Brady, qui a gagné 6-2 et 6-0. La joueuse de tennis de Constanta accède ainsi à sa première finale de l’année et lors d’une conférence de presse elle a apprécié ce triomphe et a mis en avant les magnifiques sensations qu’elle a eues sur la piste, et qu’elle cherchait depuis un certain temps. Il sait que ce sera une histoire très différente du match pour le titre contre le Kazakh, qui se présente comme un coup de feu, Elena Rybakina.

Le meilleur match de la semaine en demi-finale pour Halep. “Je me suis senti beaucoup mieux que lors de mes précédents matchs. J’ai très bien joué. Tout est tombé de mon côté. J’ai senti le ballon super, puisque je suis ici, c’est le meilleur match auquel j’ai jamais joué.”

Sensations spectaculaires, retrouvant leur meilleur niveau. “C’est fantastique quand vous sentez que tout ce que vous voulez sort. Aujourd’hui était un de ces jours, je pouvais ouvrir la piste assez facilement. J’ai remarqué que chaque fois que je frappais le ballon, je le sentais complètement.”

L’importance d’être abattu lors des tours précédents, très exigeant. “Vous acquérez beaucoup de rythme de jeu. Notes beaucoup en vous adaptant à la piste. En supprimant le premier jeu, dans le reste, j’ai toujours été très concentré et j’essayais de combattre chaque balle que j’ai jouée. J’ai fait tout cela et j’ai l’impression que mon niveau a augmenté. “

Duel complètement différent avec Rybakina en finale. “C’est formidable ce qu’elle a fait cette année. Quelque chose que j’ai pu voir à son sujet dans certains jeux. Ce n’est pas non plus que j’ai la sensation de la façon dont elle joue vraiment parce que je ne l’ai pas encore affrontée. Elle a certainement un excellent service pour ce que j’aurai.” être spécialement accordé au reste et me montrer comme aujourd’hui: Avec confiance et agressif chaque fois que je le peux.

Le match sera très différent de Brady’s, une finale est une finale. Ce sera un jeu différent car Brady a également joué avec beaucoup d’effet et Rybakina moins. Mais je ferai de même, le travail qui me touche.

.