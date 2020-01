Halep tire la souffrance pour résoudre ses débuts en Australie

Comment il a souffert Simona Halep surmonter un combat Jennifer Brady. Le Roumain a commencé à pagayer contre le lancer de l’Américain qui a commencé par une pause en faveur et a tout fait pour affronter la première manche, mais l’ancien n ° 1 mondial sait saisir la piste comme personne d’autre et a fini par prendre le set. au bris d’égalité et viser un bris d’égalité très uniforme, prenant ainsi la première manche après avoir sauvé le ballon. Beaucoup plus à l’aise la seconde, accusant Brady du coup. Ainsi, 7-6 6-1 pour Halep, qui passe ainsi au second tour. Hart ou Doi sera son prochain rival.

