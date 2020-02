Harold Mayot veut devenir professionnel en 2020

Ce qui était à l’origine un test en début de saison finira par être un parcours habituel pour Harold Mayot, récent champion de Open d’Australie Junior Le jeune Français a commencé le 2020 en contestant quelques tournois Challenger pour faire ses preuves, mais sa victoire à Melbourne lui a fait comprendre que sa carrière devrait viser à rester à ce niveau. Cela a été expliqué il y a quelques jours avec le titre en sa possession, confiant que cette rampe de lancement représentait son saut vers le professionnalisme le plus tôt possible. Mais d’abord, il est temps d’analyser son rôle dans un tournoi où personne ne savait comment l’arrêter.

«Eh bien, c’est un sentiment incroyable de gagner ici en Australie, c’est un sentiment extraordinaire de gagner un Grand Chelem. En premier lieu, je ne suis pas conscient que j’ai gagné, mais j’ai un sentiment incroyable à l’intérieur. Je connais Arthur [su rival en la final] Depuis que nous sommes enfants, nous sommes amis, nous avons remporté de nombreux titres de tennis français dans les catégories inférieures. C’était difficile de jouer contre lui cette finale mais, en même temps, c’était super de jouer contre un ami », a déclaré Metz après avoir battu son compatriote 6-4 et 6-1. Arthur Cazaux.

Soulever la coupe est toujours une immense joie, mais Mayot a également voulu souligner la valeur de participer à un événement où les plus grandes stars de ce sport participent également. «C’est formidable de voir comment les professionnels jouent en même temps que nous, les juniors. Ensuite, il faut beaucoup de temps pour revoir les professionnels, car ils sont dans un dressing différent. C’est comme si nous appartenions à différents sports, bien que nous appartenions tous aux cadres individuels du tournoi. Évidemment, jouer sur le même terrain qu’eux est quelque chose de génial, c’est une expérience formidable d’avoir l’opportunité de les voir de si près sur le terrain », résume le joueur de 17 ans.

Et que Mayot appartient à l’une des puissances les plus puissantes de ce sport, la colonie française. «A Paris, je les vois très souvent, c’est génial d’avoir l’opportunité de jouer avec eux. De toute évidence, c’est une très bonne chose. Les joueurs de tennis aiment Gael Monfils ou Jo-Wilfried Tsonga Ils s’entraînent au même endroit que moi, nous avons la possibilité de les voir et de pratiquer avec eux, donc c’est fantastique. S’entraîner avec des professionnels est toujours une belle expérience », apprécie le champion de vivre avec les autres grands noms qui portent actuellement le drapeau français pour l’élite du circuit ATP.

Et maintenant quoi? Il est clair que le niveau Junior est déjà dépassé, il est donc temps de continuer à croître, comme les Français ont tenté en ce début d’année de jouer les tournois de Nouméa (huitièmes de finale) et Bénis (quarts de finale). «J’ai joué quelques Challengers avant de venir à l’Open d’Australie, donc l’idée que nous avions au début de la saison était de participer à des tournois professionnels, du Challenger et peut-être de l’ATP, tant que le classement me le permet. J’attends également des WC FFT pour certains tournois. L’objectif est de commencer à jouer des tournois professionnels cette année, c’est le plan », a-t-il déclaré.

.