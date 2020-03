Harriet Dart parle d’une relation étroite avec ses grands-parents derrière la raquette

La star du tennis britannique Harriet Dart est la dernière joueuse à figurer dans la série Behind the Racquet du joueur de tennis américain Noah Rubin. Dart, 23 ans, raconte à quel point elle ne se sentait pas à l’aise de parler aux autres joueurs autour d’elle à des moments difficiles comme la maladie de son grand-père.

“J’étudiais la psychologie médico-légale à l’époque. Je me suis fixé des objectifs là où je voulais être après un an et si je ne bougeais pas dans cette direction, je pensais mettre les raquettes. Cela me donnait la possibilité si les choses tournaient mal” t me faire plaisir.

Après la première année d’études, cela devient plus une charge de travail, j’ai donc dû faire le choix de rester avec les études ou le tennis. C’est mon père qui, à l’origine, m’a dit d’étudier et d’avoir une sauvegarde, de ne pas avoir l’esprit aussi étroit.

Cela m’a aidé à jouer beaucoup mieux à l’époque. Ce n’était peut-être pas la meilleure préparation pour étudier à 2 heures du matin avant les matchs, mais cela m’a dissuadé la pression et m’a fait me sentir détendu sur le terrain. Même si nous nous plaignons tous du tennis, je pense que tout le monde va manquer les sentiments et les émotions qui accompagnent le fait d’être sur le court.

C’est assez difficile à reproduire, mais c’est quelque chose dont nous ne parlons pas vraiment. Il est triste que les filles ne se sentent pas à l’aise pour s’ouvrir. Ils estiment que s’ils s’ouvrent à une seule personne, cela se répercutera sur tout le monde dans la WTA.

Une crainte que s’ils s’ouvrent un tout petit peu, ils deviennent exposés. J’ai également gardé beaucoup de moments pour moi. L’un des moments les plus difficiles pour moi a été lorsque j’étais absent lors d’un tournoi et que mon grand-père a eu un accident vasculaire cérébral.

C’est le père de ma mère et ma mère était avec moi à l’époque. C’est à ce moment-là que vous décrochez le téléphone et que vous savez immédiatement que c’est une mauvaise nouvelle et de qui il s’agit. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c’était rentrer à la maison, mais ma mère m’a convaincu de rester et de faire de la compétition, car c’était ce que mon grand-père voulait pour moi.

Pendant que vous jouez, tout ce que vous avez à l’esprit est que se passe-t-il si quelque chose empire. Quelques semaines avant la nouvelle, je serais tellement contrarié de perdre un match, mais après un moment comme celui-ci, vous commencez à réaliser que cela ne signifie vraiment rien dans le grand schéma des choses.

Dès que j’en ai fini avec les deux événements, je suis rentré chez moi pour le voir. C’était navrant de le voir incapable de parler pour lui à l’époque. Un autre effet secondaire a été la paralysie d’un côté de son corps et une très mauvaise perte de mémoire à court terme.

Quand il oublie que vous avez visité ce jour-là, cela peut vraiment faire mal, mais j’essaie de visiter chaque fois que je le peux maintenant qu’il est dans une maison. Je suis au-delà de mes proches avec mes grands-parents. Ce sont eux qui m’ont initié au tennis et m’ont amené à l’Evert Tennis Academy à l’âge de neuf ans.

Ils ont fait beaucoup pour ma sœur et moi quand nous étions plus jeunes parce que nos parents travaillaient à plein temps. Je ne peux pas faire grand-chose mais je fais tout ce que je peux, après tout, il a fait pour moi. L’autre jour, je lui ai acheté un oreiller supplémentaire juste pour lui apporter un peu de réconfort.

Il a été plus difficile pour ma grand-mère de prendre soin de lui. Ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Elle lui rend visite tous les jours. C’est vraiment l’amour. Cela met tout en perspective. Voici quelqu’un qui a tant fait pour moi et qui a réussi, mais maintenant il ne peut pas supporter beaucoup.

Cela m’a permis de prendre beaucoup de choses plus facilement car au final je cherche juste la santé, surtout pour lui. Je pense que j’étais dans un état d’illusion pendant assez longtemps pour qu’il se rétablisse complètement, mais je pense qu’il est important de célébrer sa présence ici et tout ce qu’il a fait.

Il était lui-même un grand joueur de tennis et a toujours essayé de m’aider à m’améliorer dans mon propre jeu. Même s’il est parfois oublieux, il se souvient encore des grands événements. C’est toujours lui qui a pris mes coupures de journaux. Il est s ** tty que tout le monde vieillisse, et je suis reconnaissant pour tout ce qu’il fait pour moi. Je ne peux pas lui pardonner de ne pas m’avoir donné son coup droit gauche ».