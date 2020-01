Harriet Dart prête pour “ grand nom, grande championne ” Simona Halep après une présentation “ composée ” dans son premier match

Harriet Dart n’a pas réussi à gagner un seul match lors de son ouverture de l’Open d’Australie en 2019, mais avance rapidement de 12 mois et elle a une victoire de match à son actif et fera face à un “grand nom” à Simona Halep au deuxième tour.

La Britannique a été démolie 6-0, 6-0 par Maria Sharapova lors de son premier match nul à Melbourne Park l’année dernière, mais elle a fait des bonds.

Dart a réalisé un superbe retour au premier tour mardi pour battre le Japonais Misaki Doi 2-6, 6-4, 7-6 (8-6) en deux heures et 49 minutes.

La joueuse de 23 ans s’est retrouvée 5-1 lors du bris d’égalité dans le set décisif, mais a creusé profondément.

“Je suis vraiment très fière de la façon dont j’ai pu rester calme et franchir la ligne d’arrivée”, a-t-elle déclaré. «C’était vraiment difficile à 6-5 d’avoir des points de match, de garder les choses ensemble. Elle a intensifié les choses, pensais-je, au début du bris d’égalité et j’étais vraiment très fier de moi pour me battre et concourir. »

Ensuite, Halep, ancien n ° 1 mondial et double vainqueur du Grand Chelem.

«C’est une grande championne et c’est une excellente occasion pour moi de voir où en est mon niveau. Quel que soit le terrain sur lequel nous jouons, ce sera probablement un grand terrain car elle est un grand nom », a déclaré Dart.

“L’occasion pourrait être un peu différente mais, à la fin de la journée, ce n’est qu’un autre match de tennis.”

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.