Harrison: “J’ai l’impression d’avoir encore beaucoup à offrir”

Ryan Harrison Il a été puni pour des blessures tout au long de sa carrière et ce qui semblait être un joueur appelé à être parmi les meilleurs a vécu une odyssée de hauts et de bas. À 27 ans et après avoir passé des mois en dehors des pistes après une intervention chirurgicale sur un pied, l’Américain a remporté une victoire méritoire au ATP 250 Delray Beach Open 2020 et a montré son espoir. “C’est génial de gagner un match après tout ce qui s’est passé. Je n’ai pas été à ce niveau depuis longtemps. Je n’ai que 27 ans et c’est inspirant de voir combien atteignent leur meilleur tennis après 30. Je pense que j’ai encore beaucoup à offrir”, a-t-il déclaré.

.