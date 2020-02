HEAD présente les nouvelles balles de tennis TOUR et TOUR XT

Températures chaudes ou froides, pistes rapides ou lentes, contrôle ou matchs de vitesse: avec les balles TOUR et TOUR XT, HEAD propose le modèle parfait pour chaque occasion. Bien que chaque balle réponde aux différents besoins des joueurs, les deux ont été développées et rigoureusement testées par les ingénieurs HEAD et les joueurs de tennis professionnels pour assurer un excellent résultat.

Le nouveau HEAD TOUR XT reçoit son nom pour le toucher maximum qu’il fournit grâce à la technologie Impact (EN) Core. En raison de son contrôle facile, c’est la balle parfaite pour rendre le jeu encore plus précis sur des courts en terre battue rapides ou durs avec des températures élevées.

Alors que TOUR XT vient de rejoindre la gamme de produits HEAD, le HEAD TOUR bien établi est depuis des années le ballon officiel de nombreux tournois ATP / WTA. Avec sa technologie Dynamic (EN) Core, c’est la meilleure option pour les joueurs qui cherchent à optimiser leur jeu rapide sur terre battue lente ou sur des terrains durs.

Présentées dans son tube doré emblématique, les différentes caractéristiques de ces modèles permettent aux joueurs de s’adapter aux différentes conditions climatiques et surfaces de piste. HEAD TOUR et HEAD TOUR XT sont désormais disponibles dans les magasins spécialisés et sur Internet.

