Heather Watson creuse profondément pour décrocher le 4e titre en carrière à Acapulco

“Je me fiche de savoir comment vous y êtes arrivé … vous y êtes arrivé … ça n’a pas d’importance”, avait déclaré la mère de Heather Watson, Michelle, en donnant à sa fille un gros câlin après avoir remporté son quatrième titre en carrière à l’Abierto Mexicano Telcel.

«Une victoire est une victoire», mais pour Watson, qui a joué jusqu’au bout contre le Canada, Leylah Fernandez, âgée de 17 ans, c’était difficile. Elle avait cependant réussi et avait obtenu la victoire de 6-4, 6-7, 6-1. Watson a maîtrisé Fernandez pour prendre le premier set 6-4.

C’était devenu un peu effrayant lorsque la concentration du Britannique a glissé à une avance de 5-1. Elle a permis à l’adolescente canadienne de remonter le chemin pour gagner 3 matchs de plus avant que Watson n’utilise son expérience pour sceller le set à 6-4. Cela a été fait en ouvrant le court, en peignant les lignes et en étant juste dominant, ce qui a conduit Watson à saisir le premier set.

Leylah Fernandez a montré qu’elle pouvait aussi être agressive. Elle avait déjà remporté 3 titres ITF cette année et la division Filles à Roland Garros. “C’est le premier Grand Chelem que j’ai vu”, avait déclaré Fernandez en remportant le titre parisien.

Mais elle a presque enseigné une leçon à son adversaire britannique en étant fougueuse et en ayant la capacité de prédire les tirs du Britannique. Elle a amené les jeux à un bris d’égalité dans le deuxième set en mélangeant ses tirs et en jouant avec confiance alors qu’elle maîtrisait parfaitement les lignes.

Elle gagne de la vitesse en sachant comment faire face aux joueurs compétitifs et a réussi une victoire de 10 points contre 8 pour Watson pour remporter le deuxième set. “Il est si facile de se décourager après avoir perdu le 2e set”, a déclaré Paul Annacone de Tennis Channel, préoccupé par les performances de Heather Watson pendant le reste du match.

Mais le set décisif n’a été donné à aucun des deux joueurs, le Britannique restant concentré et déterminé à prendre les devants 5-1. Elle riposterait et gagnerait sur ses tirs, les mélangeant parfois et lançant tout ce qu’elle pouvait rassembler, mais Fernandez continuait de se battre.

Il a fallu à Watson 10 points de championnat pour obtenir le titre. Parfois, les choses semblaient sombres, mais elle était défiante de briser l’adolescente canadienne à tout prix. Même alors que Watson menait 5-1, Paul Annacone a remarqué que Fernandez “… a un optimisme implacable” en pensant qu’elle pourrait revenir d’un énorme déficit.

Les points cliquaient tandis que Watson scellait le match et remportait le titre 6-4, 6-7, 6-1. Elle levait les yeux vers la foule pour les remercier de leur soutien. C’est lors de la remise du trophée que Watson a félicité Fernandez en disant: “Tu n’as que 17 ans et tu as un grand avenir devant toi.”

Heather Watson a commencé à avoir une séquence brillante à cette saison 2020 en atteignant les demi-finales de Hobart International et en remportant ce titre, elle sera dans le top 50 du classement mondial. Quatre doit être son chiffre porte-bonheur d’avoir gagné il y a quatre ans à Monterrey et comment réclamer son 4e titre en carrière.

Watson sent qu’elle est sur une lancée en train de dire “Une si bonne ambiance pour jouer” Elle semble bien faire au Mexique et comme elle a réclamé son titre à Monterrey en 2016, elle s’est exclamée: “J’adore ça ici au Mexique”.