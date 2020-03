Heather Watson: “De nombreuses années se sont écoulées depuis mon dernier titre”

Joueur de tennis britannique Heather Watson a remporté une importante victoire ce matin à Acapulco, devenant champion contre toute attente. Après la réunion, il a comparu devant les médias pour analyser ses sentiments: “Je suis très heureux de pouvoir partir en tant que champion et de pouvoir ajouter mon quatrième titre en tant que professionnel. Cela fait quelques années que je n’ai pas réussi, précisément au Mexique également. Aujourd’hui Ce fut un match très serré, où nous avons tous les deux eu des moments de grande brillance et d’autres moins. Dans le deuxième set, j’ai pu avoir une balle de match, mais Leylah a joué sensationnel et a forcé le troisième tour. Je suis resté calme et cela m’a gardé il a permis de remporter le troisième set et donc le match “, a expliqué le Britannique.

