Heather Watson et Team GB ‘excitées et prêtes à partir’ en Fed Cup

Heather Watson a minimisé la responsabilité supplémentaire sur ses épaules avant la qualification de la Grande-Bretagne à la Fed Cup contre la Slovaquie, affirmant qu’elle “veut juste rendre l’équipe fière”.

Avec le numéro 14 mondial Johanna Konta absente, beaucoup reposera sur le numéro 74 mondial Watson, car elle est le membre le plus expérimenté de l’équipe d’Anne Keothavong qui comprend Harriet Dart, Naiktha Bains, Katie Swan et Emma Raducanu.

L’équipe slovaque peut compter sur les goûts de Viktoria Kuzmova et Anna Karolina Schmiedlova.

Watson, qui a commencé la saison 2020 sur une note positive alors qu’elle atteignait les demi-finales à Hobart et le deuxième tour de l’Open d’Australie, a hâte de relever le défi.

«Je ne pense pas que beaucoup dépend de moi. Je veux rendre mon équipe fière, je joue bien et j’ai confiance en moi », a-t-elle déclaré sur le site officiel de la Fed Cup.

«Je suis ravi de jouer et prêt à partir. L’argile est une très belle cour. Schmiedlova est coriace, un retriever du ballon aussi constant. Kuzmova est un grand joueur, très jeune, un agresseur qui frappe une grosse balle – ce sera difficile aussi. »

Le capitaine Keothavong admet que son camp sera contre lui à Bratislava.

“L’équipe slovaque est la favorite”, a-t-elle déclaré. «Ils ont un soutien à domicile, un choix de surface et des joueurs qui ont bien performé en Fed Cup par le passé.

«Oui, nous n’avons pas notre meilleure joueuse à Johanna Konta, mais c’est ce que c’est. En tant que capitaine, je n’ai qu’à préparer les joueurs qui sont en forme et en bonne santé et prêts à jouer de la meilleure façon possible.

“Venez le jour du match, je suis convaincu qu’ils seront aussi bien préparés que possible et donneront une bonne image d’eux-mêmes.”

