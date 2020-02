Heather Watson optimiste sur la Fed Cup

La joueuse de tennis britannique Heather Watson se réjouit de la prochaine rencontre de la Fed Cup contre la Slovaquie et est convaincue que l’équipe peut bien faire malgré la perte de sa numéro un Johanna Konta. Konta a décidé de ne pas participer à la cravate de la Fed Cup cette année afin de se protéger des blessures.

«Je dois prendre soin de mon corps et prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles», a-t-elle déclaré. Mais Watson ne s’inquiète pas de se mettre à sa place car elle devient maintenant la meilleure joueuse britannique pour l’égalité.

Elle a dit: “Cette fois-ci, je joue en tant que joueuse numéro un pour la Grande-Bretagne parce que Johanna Konta ne sera pas là. J’ai déjà joué numéro un à plusieurs reprises, donc ça ne semble pas trop différent, et je suis vraiment excité par les matchs de cette semaine ».

Elle a ajouté: “Je connais très bien les filles de l’équipe. Nous sommes toutes égales et nous sommes de bonnes amies, donc être numéro un ne fait pas la différence dans ce sens.” Watson a raté l’un des matchs de la Fed Cup britannique l’an dernier à Bath pour cause de maladie.

Bien qu’elle ait finalement eu l’occasion de jouer devant le public, la joueuse de 27 ans est toujours extrêmement excitée et heureuse d’être là depuis le début de cette campagne. “J’ai 74 ans dans le monde en ce moment et je me sens super confiant.

J’ai eu beaucoup de matches cette année – y compris les demi-finales à Hobart le mois dernier – et sur le terrain d’entraînement, je frappe bien le ballon. ”