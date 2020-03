Heather Watson proclame championne à Acapulco

Personne ne s’attendait à ce que Heather Watson et Leylah Fernández Ils allaient se battre pour le titre au TA International d’Acapulco 2020, mais tous deux nous ont ravis ce matin avec une rencontre de grande intensité et surtout de grand niveau, qui a fait du joueur britannique le vainqueur. 6-4, 6-7 (8) et 6-1 était le résultat final en faveur de Heather Watson qui avec ce titre en ajoute déjà quatre dans sa carrière de professionnelle et la première en 2020. Les Britanniques vont essayer de maintenir cette bonne dynamique de résultats dans les prochains tournois.

.