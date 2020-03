Heather Watson révèle qu’elle a pensé à arrêter de jouer au tennis pendant une course stérile, mais “ aimer la vie en ce moment ”

Heather Watson a parlé de ses difficultés sur le terrain ces dernières années, affirmant qu’elle était prête à tout emballer avant de revenir à des voies gagnantes à Acapulco.

La Britannique n ° 2 était une habituée du top 50 mondial entre 2012 et 2016 puisqu’elle a remporté trois titres en simple du WTA Tour au cours de cette période, mais elle a lutté pour la forme à partir de 2017.

Elle a commencé la saison 2020 en dehors du top 100 mondial, mais a montré un aperçu de ses capacités en atteignant la demi-finale du Hobart International début janvier et les choses se sont finalement arrangées plus tôt en mars lorsqu’elle a terminé son titre de quatre ans sécheresse avec le trophée de l’Open du Mexique.

“Je suis tellement heureuse d’obtenir mon quatrième titre”, déclare Heather Watson après la fin de la sécheresse du trophée

Cependant, la femme de 27 ans admet qu’elle était prête à quitter le tennis lorsque les choses se sont compliquées.

“Je pensais que je n’allais pas assez bien, ni obtenir la satisfaction ou les résultats, alors pourquoi continuer d’en souffrir?” elle a dit The Inside Track de BBC Radio 5 Live

Elle a poursuivi: «J’étais assez faible. Je pensais à arrêter le tennis. Vous avez ces pensées et je n’étais pas sérieux à ce sujet. “

La championne de double mixte de Wimbledon 2017 a déclaré que les choses avaient commencé à cliquer sur et hors du terrain au cours des derniers mois et maintenant elle «adore» le tennis.

«J’adore la vie en ce moment», a-t-elle déclaré.

«À long terme, je dois être heureux hors du terrain pour réussir sur le terrain.

«Je sentais que je n’avais rien à perdre en entrant dans le tournoi. Sur et en dehors du terrain, je me sentais bien, j’étais dans un état d’esprit très calme.

«J’allais dans la compétition juste en profitant, en étant en bonne santé – et au fur et à mesure que le tournoi se déroulait, je me suis dit:” Oh, c’est bien. “

“J’ai adoré [tennis] ces huit derniers mois. Quand je suis arrivé en finale, je me suis mis un peu de pression. J’ai été tellement cohérent; plus cohérent que je l’ai été dans ma carrière. “

