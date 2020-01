Henri Leconte analyse le grand moment de Thiem

L’ancien joueur de tennis français Henri Leconte, a accordé une interview à Sky Sport, où il a analysé le grand moment sous la forme de l’Autrichien Dominic Thiem, joueur de tennis qui a réussi la passe pour la grande finale de l’Open d’Australie 2020, en battant l’Allemand Alexander Zverev en quatre sets disputés. Pour Leconte, la clé de la montée de Thiem ces derniers mois a son propre nom: Nicolás Massú.

Grand moment de forme de Dominic Thiem: “Je ne vais pas dire quelque chose que tout le monde sait. Thiem a un grand potentiel. Il a tout pour devenir un futur champion. Il est capable de tout faire pour gagner un match, car il peut changer le rythme du ballon et se battre chaque balle comme si c’était la dernière. Je pense que dans son tennis, il a quelque chose de différent par rapport au reste des joueurs de tennis qui forment le soi-disant Next Gen “.

Similitudes avec Stan Wawrinka: “Je pense que Thiem a des choses très similaires à Wawrinka. Ce sont des joueurs différents, mais rappelez-vous que le Suisse a mis des années à remporter son premier Grand Chelem. Maintenant, contre toute attente, il en a trois. Il a frappé à la porte pendant longtemps, et il a su attendre jusqu’à ce que son heure soit venue. La même chose se produit avec Thiem. Il va jouer sa troisième finale du Grand Chelem et qui sait si ce sera son moment. “

La brève expérience avec Thomas Muster: “Thiem a travaillé avec Muster ces dernières semaines. Il est vrai qu’ils ont déjà rompu la relation, mais je suppose qu’il aura appris un peu de lui. Muster sait comment gérer la pression lorsque vous êtes en haut du classement, et je pense qu’il a appris cette leçon, je pense que Thiem pourrait avoir sa grande année. Je suis très excité à son sujet. Il est un gars formidable et me rappelle beaucoup de Muster quand il était jeune. Beaucoup disent qu’il est un joueur d’argile, mais ces dernières années, il a montré qu’en piste dure et en salle, on obtient aussi de très bons résultats “.

Le rôle de Nicolás Massú dans son tennis: «Beaucoup d’entre nous pensent que la clé du succès de Thiem est à Massú. Le Chilien est fou. C’est un gars amusant qui aime le tennis et sa vie. Il travaille dur et a toujours été comme ça. Massú fait ressembler Thiem à un être humain qu’une machine qui joue simplement au tennis. Les deux ont eu une excellente connexion sur et en dehors des courts, et je ne doute pas que leur union n’a apporté que des choses positives à Dominic “, a-t-il conclu.

