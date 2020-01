Hewitt et Kyrgios soutiennent Alex de Minaur avant le choc de Rafael Nadal

Après des victoires sur Alexander Zverev et Denis Shapovalov, l’Australien Alex de Minaur, le mieux classé, a eu la chance de faire une pause lors du match nul contre la Grèce, qui a également été du côté de la nation d’origine. Il s’est avéré que de Minaur avait vraiment besoin de ce repos, face à des défis incroyables contre la Grande-Bretagne en simple et en double il y a deux jours.

En simple, Daniel Evans a éliminé le natif de Sydney dans le bris d’égalité décisif après près de trois heures et demie, avec Alex retournant au tribunal peu de temps après pour survivre à six balles de match avec Nick Kyrgios contre la paire britannique pour propulser l’Australie en les demi-finales.

Lleyton Hewitt a pris un pari et a mis Nick et Alex sur le terrain au lieu de joueurs de double plus expérimentés et cela a finalement payé, ce qui leur a permis d’affronter l’Espagne contre Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut. Hewitt et Kyrgios sont tous deux confiants dans les capacités de de Minaur à défier le monde no.

1 dans la bataille des meilleurs joueurs, espérant tirer le meilleur parti de la foule locale et remporter sa plus grande victoire de sa carrière jusqu’à présent après avoir remporté trois titres ATP en 2019. “Le match a pris un effort énorme pour Alex, pas seulement physiquement mais aussi mentalement “, a déclaré Hewitt.

“Étant si près de boucler la cravate et de faire quelque chose qu’il voulait faire ici en Australie et avoir une belle victoire, Alex a dû rebondir et sortir et mettre tout cela sur la ligne encore une fois en double. C’était un peu de montagnes russes émotionnelles pour lui.

Il frappe bien le ballon et bouge bien – je ne suis pas inquiet pour lui. Je savais qu’hier allait être une grosse demande pour les garçons .. à partir de demain matin; ils commencent à se concentrer sur leurs prochains rivaux. Il y a beaucoup de facteurs à cela; vous ne disposez que de cinq minutes pour décider de l’équipe de double une fois les interviews sur le terrain terminées.

C’est plus pour moi de travailler et de gérer, puis les joueurs doivent faire face à cela. Je pense qu’ils ont noué une bonne amitié .. Je pense que de Minaur fait ressortir le meilleur de Nick dans l’équipe d’entraînement, juste l’intensité d’Alex, la façon dont il s’y prend.

Les deux se poussent en quelque sorte pour aller mieux et c’est fantastique à voir. Kyrgios a fait tout son possible lorsque nous avons fait beaucoup confiance à Alex. Nick était fantastique avec lui; il a toujours été génial avec les garçons orange, les plus jeunes quand ils viennent.

Il aime les séances en tête-à-tête, les travaille dur et aime beaucoup; De plus, Alex n’a jamais été un enfant qui allait céder ou montrer de la douleur et je pense que Nick l’appréciait également. Pour le moment, même si Alex a dépassé Nick dans le classement, Kyrgios ne pouvait pas être plus fier.

Il est comme un petit frère pour lui là-bas, le tirant et voulant qu’il ait du succès aussi. Alex a grandi, Nick a toujours été ce gamin qui était le meilleur Australien et la grande perspective, donc, à certains égards, il a probablement idolâtré Nick. ”