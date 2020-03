Hewitt: “J’ai pleinement confiance en ce que mes joueurs peuvent faire”

Nick Kyrgios et Alex de Miñaur ne seront pas dans la série entre Australie et le Brésil à Adélaïde, qui donnera aux joueurs très inhabituels leur propre chance, dans le cas de Duckworth ou de Bolt. Lleyton Hewitt, le capitaine, a une foi aveugle dans ses possibilités. “Vous pouvez couler ou nager dans la Coupe Davis et jouer pour l’Australie, et j’ai beaucoup confiance en ces gars-là. Ils vont faire un gros effort. Je suis très heureux avec les gars que j’ai dans l’équipe et j’ai pleine confiance en ce qu’ils peuvent faire.” Je pense que les cinq joueront bien pour l’Australie, même ceux qui n’ont pas joué auparavant. Je leur ai dit que leur heure était venue. “

