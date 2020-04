Hey Tennis, fais quelque chose comme ça

À la suite de la pandémie de COVID-19, avec des centaines de millions de personnes mises en quarantaine dans le monde, les amateurs de sport meurent de faim pour les événements sportifs en direct.

Entrez les nouvelles d’un coup de maître du golf. Les organisateurs ont annoncé des plans pour un événement en direct conçu pour la télévision avec Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Peyton Manning. Avec l’annulation de Wimbledon en 2020, le tennis devrait sauter dans ce train avec quelques événements télévisés en direct et sans ventilateur. Peut-être que le tournage pour juin a du sens, alors que la crise devrait s’apaiser pendant un certain temps et combler le vide laissé par les Slams.

Pourquoi ne pas en parler?

C’est une opportunité à faible risque pour le tennis d’attirer les gens. Non seulement quelque chose comme cela pourrait présenter les chèvres à gros tirage comme Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams, mais ces événements pourraient également être l’occasion d’initier le monde du sport dans son ensemble à certaines des personnalités fascinantes et excentriques du jeu sur le monter. Pensez Coco Gauff, Daniil Medvedev, Ashleigh Barty et Stefanos Tsitsipas.

Il n’y a que tant de vidéos Tik Tok et de streaming de vieux spectacles que l’on peut prendre. L’envie de vivre quelque chose est là. Le tennis devrait saisir cette fois. Appel à IMG. ESPN au téléphone de courtoisie blanc, s’il vous plaît! ATP, WTA, Tennis Australia, LTA, FFT et USTA, se réunissent et parlent des possibilités.

Les organisateurs de l’événement de golf Woods / Mickelson disent que le quatuor utilisera la distance sociale. Le tennis pourrait également le faire, donnant même l’exemple – montrant aux amateurs les meilleures pratiques pour le jeu à faible risque alors que le monde sort du sommet de la pandémie.

Chance de soigner le sport

Avant même que le coronavirus ne frappe, le tennis a été fracturé. Certains tournois de niveau inférieur ont survolé un filet virtuel de rentabilité et même d’existence. Il est maintenant temps de réunir toutes ces bases de pouvoir du tennis en même temps… rendez-vous avec le zoom. Ces événements seraient l’occasion d’entamer un dialogue sur ce qui est le mieux pour le sport. L’entêtement et le profit devraient être mis de côté pour conclure un accord. Il faudrait faire des sacrifices. De toute façon, le monde est d’humeur pour ça.

L’événement de golf sera fait pour la charité. Le tennis devrait également commencer de cette façon. Peut-être que l’argent des événements futurs pourrait être utilisé pour rafistoler le tennis – un sport classique avec un avenir très pertinent.

Cela ne fait certainement pas de mal d’en discuter.

Photo principale: