Histoire du tournoi de tennis de Monte Carlo avant Rafael Nadal

Il y a peu de tournois avec autant de charme, d’identité, de saveur et d’histoire que Monte Carlo. Avec la Méditerranée comme toile de fond et le glamour comme élément inséparable, le Montecarlo Country Club est devenu l’un des lieux les plus mythiques où le tennis et le tournoi peuvent être joués dans un classique de ce sport. L’empire de Raphael Nadal pendant des décennies, il en a fait son terrain de chasse particulier, mais il convient de rappeler certains des épisodes qui ont assaisonné l’histoire de cet événement avant le débarquement de l’élite des Baléares. Il se déroule depuis 1897, étant l’un des plus anciens tournois du monde, bien que sa première édition de l’ère ouverte ait eu lieu en 1969. Ce sont les histoires les plus marquantes du tournoi monégasque.

Visite de la trajectoire des îles Baléares dans un tournoi où des rencontres mémorables se sont caillées. Son solde est de 71 victoires et 5 défaites.

1. Deux Britanniques et un Australien ont créé les premiers domaines

Les dix premières éditions ont été réparties entre Reginald Doherty et Laurence Doherty, deux frères de la haute société britannique qui ont joué un rôle essentiel dans la diffusion du tennis sur le continent européen et ont suscité le désir de compétition de beaucoup d’autres. Anthony Wilding, Australien, a été le premier joueur non britannique à devenir champion à Monte-Carlo, en 1908. Il finirait par ajouter cinq titres, avant d’être le protagoniste des années 20 et 30. Henri Cochet, avec trois titres.

2. Gottfried Von Cramm, un champion allemand qui a dérangé Hitler

En examinant le record du tournoi, il est inévitable de sauter lorsque vous rencontrez des drapeaux nazis. Gottfried Von Cramm champion a été proclamé en 1936 et 1937, années au cours desquelles Hitler a construit l’histoire à partir de laquelle il légitimerait ses actes de guerre. Cependant, Von Cramm n’était pas du tout d’accord avec ces idéaux et sa popularité en Allemagne était à travers le toit. Il a sévèrement critiqué l’isolement du gouvernement d’un joueur juif, Daniel Penn, ce qui a conduit le dictateur à prendre la décision d’espionner le joueur de tennis. Il a été tenté de recruter pour la cause, mais la résistance d’un Gottfried qui venait d’une famille aristocratique de Hanovre a finalement conduit à son arrestation en 1938 pour être gay et avoir des relations avec un acteur juif. Il a été libéré six ans plus tard par la pression populaire du monde du tennis.

3. Andrés Gimeno, le premier joueur espagnol à remporter le tournoi

Sa victoire est survenue en 1960, battant le Britannique Mike Davies 8-6 6-3 6-4 en finale (il n’y avait pas de bris d’égalité à l’époque). Manolo santana, en battant Nicola Pietrangeli en finale en 1966, et Manuel Orantes (en 1975 contre Bob Hewitt) étaient les autres vainqueurs nationaux avant les années 90, où Sergi Bruguera et Carlos Moyà Ils étaient des protagonistes, avant l’apparition sur la scène de Juan Carlos Ferrer et du susdit Nadal.

4. Seuls trois hommes ont triplé jusqu’à l’irruption de Nadal

Gagner à Monte-Carlo n’a jamais été facile et cela ressort clairement des antécédents variés. Ilie Nastase (1971, 1972 et 1973), Björn Borg (1977, 1979 et 1980) et Thomas muster (1992, 1995 et 1996) étaient les seuls à avoir réussi à ajouter trois titres avant que le génie de Manacor ne débarque dans nos vies. Trois hommes se sentent à l’aise en Principauté et imposent leurs styles particuliers et différents.

5. La version la plus écrasante de Borg en 1980

Le Suédois a vécu une grande partie de sa vie en tant que joueur à Monte-Carlo et était un habitué du club. Son niveau de popularité géant l’empêchait de mener une vie normale n’importe où, bien qu’à Monaco, il jouissait d’une certaine marge et se concentrait beaucoup sur l’entraînement. L’un des matchs les plus impressionnants du Suédois a eu lieu lors de la finale de 1980, lorsqu’il a gagné 6-1 6-0 6-2 a Guillermo Vilas. Infliger une telle punition à l’un des meilleurs de l’histoire de la terre battue était une démonstration étonnante de pouvoir de la part de Björn.

6. L’édition 1981 a manqué de vainqueur

Jimmy Connors et Guillermo Vilas Ils ont été mesurés dans un jeu qui promettait de fortes émotions. La pluie avait entravé le développement normal du tournoi tout au long de la semaine, ayant dû reporter la finale à lundi. Cependant, les conditions ne se sont pas améliorées et les prévisions indiquent une pluie pour les jours suivants. C’est ce qui a fait qu’après avoir joué dix matchs, avec un score de 5-5, la pluie a fait son énième apparition et l’organisation a décidé d’annuler le tournoi. Pour l’ATP, personne n’a gagné ou n’a été finaliste. Cette année-là, Borg est proclamé champion à Paris et à Monte-Carlo en 1982, Vilas retrouve ce qui est son deuxième titre.

7. Andrei Chesnokov, le triomphe le plus surprenant

Personne ne pariait sur ce joueur soviétique devenu champion en 1990, battant Muster 7-5 6-3 6-3 en finale. S’il est vrai qu’il a dépassé les 10 et terminé sa carrière avec sept titres, Chesnokov n’a pu atteindre les demi-finales qu’une seule fois lors d’un tournoi du Grand Chelem (Roland Garros 1989). Sa victoire dans un contexte sociopolitique aussi convulsif que la récente chute du mur de Berlin et l’ouverture progressive de son pays a généré une grande attraction médiatique. À Monte Carlo 1990, un grand tournoi s’est réuni, gagnant des joueurs comme Emilio Sánchez-Vicario et Marc Rosset.

8. Le retour de Björn Borg avec une raquette en bois en 1991

Sept ans après avoir annoncé sa retraite professionnelle, le Suédois est revenu au tournoi organisé dans sa résidence secondaire au milieu d’une étonnante attente. Les médias se sont concentrés sur un Borg qui a défié la nouvelle ère du tennis, en proposant de continuer à jouer avec une raquette en bois. Le résultat n’aurait pas pu être plus décevant. Jordi Arrese l’a battu 6-3 6-2, dans une rencontre que l’Espagnol lui-même raconte dans notre podcast d’une manière très intéressante.

9. La malédiction de Boris Becker et un match inoubliable avec Muster

Que Roland Garros n’ait pas pu gagner ne signifie pas que l’Allemand n’a pas bien performé sur terre battue, mais ce qu’il a vécu à Monte-Carlo a été très douloureux. Il a perdu trois finales et il est reparti avec de nombreuses options pour gagner. Il a succombé dans le 1989 avant Alberto Mancini par 7-5 2-6 7-6 7-5. L’Argentin a été éclairé cette saison, gagnant également à Rome, ce qui lui a valu d’ajouter deux des trois titres qui ont mis fin à sa carrière.

Il a essayé à nouveau en 1991, mais est tombé sur une mesure incommensurable Sergi Bruguera qui a gagné 5-7 6-4 7-6 (6) 7-6 (4) dans un match résolu en détail. Bien que le drame ultime soit venu dans la finale de 1995. Becker a dominé deux sets contre Thomas muster, qui avait terminé sa demi-finale contre Gaudenzi totalement épuisé et avec des symptômes de déshydratation. Boris a eu deux balles de match dans le quatrième set, mais a commis une double faute dans l’un d’eux et a fini par abandonner 4-6 5-7 6-1 7-6 (6) 6-0.

10. Gustavo Kuerte et Juan Carlos Ferrero, derniers doubles devant l’empire avec un succès français entrecoupé

Deux des grands spécialistes de l’argile de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle n’ont jamais mesuré les forces en Principauté, mais étaient des protagonistes. Le Brésilien a gagné en 1999 (après s’être retiré lors de la finale de Marcelo Ríos avec 6-4 2-1) et en 2001, contre le Marocain Hicham Arazi 6-3 6-2 6-4. En 2000, l’un des moments les plus émouvants de l’histoire du tournoi a eu lieu, avec le triomphe de Cedric Pioline après 37 ans d’un autre Français, Pierre Darmon, se proclamant champion. Le Français a commencé à pleurer sur la piste en raison de la tension contenue après avoir battu Hrbaty en finale. De son côté, l’équipe d’Ontinyent a enchaîné deux titres consécutifs en 2002 et 2003, battant Moyà (7-5 ​​6-3 6-4) et Coria (6-2 6-2), respectivement.

