Holger Rune analyse sa trajectoire naissante mais fructueuse

Avec seulement 16 ans, Rune Holger Vitus Nodskov Il a déjà une expérience importante dans le monde du tennis. La jeune raquette danoise révèle dans une interview à tennis.com sa façon de comprendre le tennis et comment il assimile les expériences importantes qu’il a eu l’occasion de vivre dans ce sport.

La perfection est inaccessible. “Au tennis, il est impossible d’atteindre la perfection; vous pouvez voir la perfection, mais vous ne pouvez pas l’atteindre. Vous avez toujours de la place pour l’amélioration et c’est ce que j’aime dans le tennis, c’est certainement mon sport préféré. Je veux continuer à m’améliorer dans les petits détails. , en particulier, dans les choses qui vous rendent meilleur. “

Une 2019 pleine d’expériences incroyables. “Je garde beaucoup de choses de cette dernière année. J’ai joué beaucoup de tournois juniors importants, remportant les deux titres les plus importants de ma carrière sportive. Le fait d’acquérir de l’expérience dans le circuit, de jouer un match de Coupe Davis et de gagner avant les 250 du monde, ce fut une expérience incroyable. Gagner mon premier match dans le circuit Challenger était aussi quelque chose de génial. “

Sa façon d’assimiler le succès. “Si je peux l’assumer le plus tôt possible, pour être mentalement fort, je serai toujours meilleur que les autres joueurs de mon âge. Si vous attendez, il peut parfois être trop tard. Si vous commencez à apprendre rapidement comment vous comporter dans des moments difficiles et combattre dans des situations pas trop sympa, c’est beaucoup mieux. C’est ce que mon équipe et je pense. C’est très important pour moi, donc je peux garder mon calme quand je joue à un jeu, c’est pourquoi je ne stresse pas ou ne deviens pas trop tendu. “

Les grandes figures du tennis mondial. “Roger, Novak et Serena sont plus âgés que Tsitsipas, Zverev et Gauff. Vous pouvez apprécier la différence dans leurs entraînements. Ils savent ce qu’ils ont à former et ils vont le former à cent pour cent. Ils ont besoin de 30 minutes à une heure pour à Londres. J’ai aussi beaucoup appris sur la façon dont ils se comportent en dehors de la piste et sur ce qu’ils ont fait pour préparer leurs matchs. Partager une piste et m’entraîner avec eux a été une expérience incroyable. “

Sa relation avec Patrick Mouratoglou. “Quand Mouratoglou vient sur la piste et me dit certaines choses, bien sûr, je l’écoute toujours parce qu’il est un grand entraîneur. Quand il est sur la piste, il est très concentré et cherche toujours de petits détails qui peuvent encore être améliorés. Il me dit toujours comment je peux faire mieux. J’ai de la chance de faire partie de votre équipe. “

Similitudes avec Jannik Sinner. “Je pense que Sinner et moi avons des points communs. Nous avons tous les deux de bons coups, nous nous déplaçons bien, nous décollons et nous volons bien. C’est un joueur très complet.”

