Holger Rune First Wild Card de l’Open de Tennis de Marbella 2020

Dans la matinée d’aujourd’hui, 12 février 2020, la première a été annoncée dans la salle Andalucía de l’hôtel Puente Romano de Marbella Joker pour le cadre final de l’AnyTech365 Marbella Tennis Open, Le tournoi ATP 80 Challenger aura lieu 30 mars au 5 avril 2020 dans le Club de tennis de Puente Romano, qui a été décerné au joueur danois de 16 ans Roland Garros champion junior 2019, Holger Rune

Un an de plus depuis le Marbella Tennis Open, il est décidé de miser sur les jeunes promesses du circuit international, comme cela avait déjà été fait lors des éditions précédentes avec des champions juniors du Grand Chelem tels que Alexei Popyrin et Alejandro Davidovich, qui ont obtenu des années plus tard

pour atteindre le TOP 100 mondial, cette fois nous voulons lui donner une chance, en donnant Joker pour la table finale du tournoi, au joueur danois né en 2003 et numéro 1 du classement ITF junior 2019 Rune Holger.

L’année dernière, Holger Rune est devenu le plus jeune champion junior de Roland Garros de l’histoire, rejoignant le suédois Björn Borg et le canadien Felix Auger-Aliassime, en tant que seuls vainqueurs du Grand Chelem Junior avec seulement 16 ans. Lors des dernières finales de l’ATP Nitto, la jeune promesse a eu l’opportunité de jouer le rôle de sparring pour plusieurs des meilleurs joueurs du monde, terminant tous très surpris par son excellent niveau de jeu.

La conférence de presse a été suivie par le président de la Fédération royale espagnole de tennis, M. Miguel Díaz Román; du conseiller aux sports de Marbella, M. Manuel Miguel Cardeña; du fondateur et PDG d’AnyTech365, M. Janus R. Nielsen; du directeur de l’hébergement de l’hôtel Puente Romano, M. Javier Saavedra; du représentant de Sanitary Helicopters, M. Javier Navarro; du ténor M. Rodrigo Orrego; et le directeur du tournoi et PDG de Champ Events Spain, M. Ronnie Leitgeb.

Au cours de cet acte, un Tournoi U21 Doubles pour toute l’Andalousie avec le prix d’une Wild Card du cadre final; la confirmation des droits de télévision pour cette prochaine édition; et enfin les annonces de plusieurs accords récemment signés avec de nouveaux sponsors ont été faites.

Tournoi U21 Doubles

Dans les semaines à venir et grâce à la collaboration de la Fédération andalouse de tennis, des tournois de qualification seront organisés dans différents clubs de la communauté autonome pour les joueurs de moins de 21 ans en modalité double. Les vainqueurs de ces tournois se rendront le week-end des 28 et 29 mars dans les installations du Puente Romano Tennis Club, pour y jouer entre tous une Wild Card pour les doubles finaux du Marbella Tennis Open. Cela permettra à la meilleure paire de doubles U21 de toute l’Andalousie d’affronter des paires de duos internationaux de haut niveau.

Brand and Sanitary Helicopters, nouveaux sponsors du Marbella Tennis Open 2020

Helicopteros Sanitarios devient un nouveau sponsor du tournoi de Marbella. L’entreprise de Malaga est le leader des urgences et des soins de santé à domicile sur la Costa del Sol, et à partir d’aujourd’hui, elle rejoint la famille Marbella Tennis Open. MARCA, une référence nationale de premier plan dans les communications sportives, rejoint également le grand projet, devenant le Journal officiel des tournois dès la prochaine édition.

Open de tennis de Marbella 2020 à la télévision

Un an de plus et grâce à l’accord conclu avec la Fédération royale espagnole de tennis, l’Open de tennis de Marbella sera diffusé à la télévision dans tout le pays. Eurosport et LaLigaSports TV diffuseront les matchs suivants sur toutes leurs plateformes: deux quarts de finale le vendredi 3, les deux demi-finales le samedi 4 et la grande finale le dimanche 5 avril.