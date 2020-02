Hommages à Arantxa Sánchez Vicario et Mª José Martínez

Les anciens champions d’Espagne Arantxa Sánchez Vicario et Mª José Martínez recevront deux hommages lors du tour de qualification de la Fed Cup par BNP Paribas qui se tiendra ce vendredi 7 février et samedi 8 février au Centre de tennis La Manga Club, à Carthagène, entre l’équipe nationale espagnole MAPFRE et le Japon.

L’ancien numéro un mondial et vainqueur du 4e Grand Chelem, Arantxa Sánchez Vicario, recevra le «Prix d’engagement» de la Fed Cup qui lui sera remis par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) sur la piste ce samedi.

Champion de la Fed Cup avec l’Espagne à 5 reprises (1991, 1993, 1994, 1995 et 1998), et ancien capitaine de l’équipe (2012), le Barcelone se rendra des États-Unis pour soutenir l’équipe espagnole depuis les tribunes pendant les deux jours de compétition

Vendredi, ce sera le Murcia Mª José Martínez – retraité du tennis professionnel à la fin de l’année dernière – qui recevra un hommage sur la piste en reconnaissance de sa carrière. Le président de la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) remettra une plaque commémorative.

Tirage au sort des éliminatoires de la Fed Cup par BNP Paribas Espagne-Japon

Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à midi à l’hôtel Principe Felipe de La Manga Club Resort. Par la suite, les équipes d’Espagne et du Japon assisteront aux médias lors de deux conférences de presse plus tard au même endroit du tirage. Aucune accréditation n’est nécessaire.

