hommes en Coupe Davis! Kim Clijsters revient à Monterrey

La première semaine de mars 2020 verra deux tournois WTA, tandis que le week-end, les hommes disputeront le tour de qualification de la Coupe Davis 2020, 109e édition du tournoi. Les matchs de Coupe Davis débuteront le 6 mars: Croatie vs.

Inde, Hongrie contre Belgique, Colombie contre Argentine, États-Unis contre Ouzbékistan, Australie contre Brésil, Italie contre Corée du Sud, Allemagne contre Bélarus, Kazakhstan contre Pays-Bas, Slovaquie contre République tchèque, Autriche contre Uruguay, Japon contre l’Équateur et la Suède contre

Chili. Les vainqueurs du match disputeront la finale de la Coupe Davis à la Caja Mágica, à Madrid (Espagne) du 23 au 29 novembre 2020. Le Canada, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie et l’Espagne sont déjà qualifiés. Les femmes joueront au Open de Lyon (France, WTA International a joué sur des terrains durs en salle) et au Open de Monterrey (Mexique, WTA International a joué sur des terrains durs).

A Lyon, il y aura Sofia Kenin (tête de série no.

1), Kristina Mladenovic, Caroline Varcia, Alison Van Uytvanck, Alize Cornet et Timea Babos. À Monterrery, Elina Svitolina mènera le tirage au sort. Avec elle aussi Johanna Konta, Yulia Putintseva et Victoria Azarenka. Jokers pour Kim Clijsters, Venus Williams et Sloane Stephens.

Cette semaine, il y aura également deux challengers ATP: Oracle Challenger Series – Indian Wells (USA, joué sur dur) et Monterrey Challenger (Mexico, joué sur dur).