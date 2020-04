Horacio Zeballos pense que Djokovic mettra fin à d’autres tournois du Grand Chelem

Horacio Zeballos est, à lui seul, l’un des noms propres du tennis argentin. Sa longue carrière en simple a fait place à un excellent travail dans la catégorie double, grâce à son service puissant et varié, sa variété proche du filet et un jeu de transition plus que bien travaillé. Finaliste de l’Us Open 2019 Avec Marcel Granollers, Zeballos tentait de terminer sa première année complète aux côtés de Catalan jusqu’à ce que le coronavirus arrête toute activité de tennis. Ainsi, l’Argentin a parlé au nom de Set Tenis et a été honnête sur de nombreux aspects, en particulier liés aux doubles:

Tennis en quarantaine: “Jouer au tennis est presque impossible, il y a quelques jours à peine j’ai commencé à frapper la balle contre le mur, à faire une petite volée pour travailler mon avant-bras plus que tout. J’essaie aussi de continuer à manger et à faire des exercices physiques, peu importe l’espace, on peut toujours faire beaucoup de mobilité, beaucoup de sauts et avec les instruments que j’ai apportés du gymnase je fais les exercices que ma préparation physique m’envoie “.

Aller jouer en double uniquement: “Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière. Nous savons tous que le double, économiquement, donne beaucoup moins que le simple, mais je savais qu’en double, je pouvais bien faire et être au top. Si vous êtes top 10 ou top – 5 doubles peuvent générer un très bon revenu économique, similaire à ce que fait un des 40 meilleurs célibataires qui était plus ou moins là où je pensais pouvoir être en simple. J’ai toujours aimé les doubles et si je suis honnête, ça C’était très difficile pour moi de jouer en simple: me battre, jouer aux Challengers et voyager tellement. J’ai vraiment apprécié ma carrière de célibataire et j’ai donné tout ce que j’avais, mais je n’avais pas la même énergie et le même désir que lorsque je devais jouer aux Challengers pendant cinq semaines Maintenant, je donne la priorité à profiter davantage de la famille et à être plus à la maison et je savais que si je le faisais bien en double, je pourrais l’obtenir. ”

Importance des doubles dans la nouvelle Coupe Davis: “Le double a toujours été essentiel à Davis, mais maintenant il est devenu 33,3% de la série, donc ça le rend très important. C’est super, ça lui donne plus de valeur. Maintenant l’Argentine rivalise mieux, nous avons de bons joueurs doubles: Machi (González), Molteni, Durán … malheureusement nous n’avons pas pu donner le point à l’Argentine lorsque nous avons joué contre la Colombie, mais c’était un match très régulier et je sais que nous allons bientôt avoir un match revanche. Nous devons penser positif, nous savons le double est très important. ”

Le couple le plus redouté du circuit: “Il y a des couples très durs, mais heureusement, j’ai joué contre chacun d’eux. J’ai perdu contre chacun d’eux et j’ai gagné tous. Chaque match de double est très égal, le format des doubles a fait que tout concorde beaucoup. Si vous atteignez 40 matchs tout est décidé à un moment donné, aussi le super tie-break … qui a rendu tout très uniforme et chaque match est très difficile “.

Le titre à Viña del Mar contre Nadal: “J’ai de beaux souvenirs. Il y a à peine une semaine, je l’ai revu. Quand je jouais encore en simple, tous les deux par trois, je voyais ce jeu parce qu’il me donnait confiance. C’était un jeu unique, je me souviens de chaque instant. La famille m’a demandé ce qui allait se passer à chaque instant et je savais déjà tout (rires). “

Le joueur de tennis idéal de Horacio Zeballos: “Pour moi, le meilleur serveur est Isner, j’étais entre lui et Kyrgios. Curieusement, quand j’ai joué, il était plus difficile pour moi de retourner le service de Kyrgios, mais je pense qu’Isner est plus puissant. La droite, sans aucun doute celle de Del Potro. le revers, je pense que je reste avec Djokovic. Il est extrêmement solide et est capable de tenir la droite de Nadal, qui est très lourd. Quant à la mentalité, je reste avec Rafa (Nadal), sans aucun doute. “

Le joueur le plus difficile à battre dans le Big-3: “Djokovic, bien sûr Djokovic. Il est très complet, il est très rapide, il rend votre service très facilement. Je pense que Roger pourrait arriver à combattre plus de matchs et Rafa baisse toujours son piston sur une surface par rapport à une autre, alors je reste avec Nole. Je tiens à préciser que j’espère que Federer jouera jusqu’à ce qu’il ait 45 ans, euh, il est unique, mais en parlant de tennis, je reste avec Djokovic. Federer et Rafa. J’espère que je me trompe, hein, mais c’est comme ça. ”

